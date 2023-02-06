«Главный вопрос – чего мы этим добиваемся, к чему приходим?»: ректор РГППУ объяснил, что влечет за собой возможное объединение вуза с УрГПУ

Валерий Дубицкий возглавил РГППУ два года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области скоро может появиться новый большой вуз. Об этом с недавних пор заговорили в педагогическом сообществе не только Екатеринбурга, но и в других регионах. Его могут создать путем объединения Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного педагогического университета. Впрочем, впервые о слиянии именно этих вузов заговорили еще в 2009 году. Однако то, что происходит сегодня, очень взволновало преподавателей и студентов РГППУ, так как речь идет не столько об объединении, сколько о поглощении их университета УрГПУ. «КП» попросила прояснить ситуацию и.о. ректора РГППУ Валерия Дубицкого.

Главный корпус РГППУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОВОРЯТ С 2009-ГО

- Валерий Васильевич, что сейчас собой представляет РГППУ?

- Нашему вузу всего 43 года. Мы были созданы в 1979-м, когда руководителям предприятий на Урале стало очевидна необходимость подготовки таких кадров, которые могли бы в будущем учить профессии тех, кто пришел на производство, а также студентов средних профессиональных заведений. В Свердловской области 88 колледжей и образовательных организаций среднего профессионального образования, и многие выпускники РГППУ как раз и являются действующими преподавателями.

Переход между корпусами РГППУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А разве любые выпускники педвузов не могут прийти в колледжи и там преподавать?

- Часто бывает, что молодой выпускник инженерного вуза с техникой «общается» легко, а вот с людьми… Получается что-то вроде: сам знаю, понимаю, но как это преподать, объяснить, возникает непреодолимый барьер. Поэтому наша университетская комплексная образовательная программа позволяет, с одной стороны, научить быть с технологиями на «ты», а с другой - научить работать с людьми и помочь состоятся в профессии. В этом и заключается особенность единственного профессионально-педагогического университета страны, в котором сконцентрированы именно на такой подготовке кадров.

Четвертый этаж главного корпуса после ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Первый раз об объединении вузов заговорили в 2009-м?

- Знаете, мне было оказано доверие руководить университетом два года назад и вся «тонкая» история с возникающими разговорами о реорганизации мне не до конца известна. Но наши старожилы, профессура, действительно, говорят о том, что первые весточки были обозначены еще в 2009 году. Второй раз «всплеск» настроений об объединении пришелся на 2015 год, когда даже состоялось совместное заседание двух ученых советов вузов. И тогда, и сейчас, люди, работники университета, задают похожие вопросы: каковы цели слияния, что будет с образовательными программами, в целом с направлением деятельности, студентами, ими самими? Ведь мы говорим о создании не просто какой-то новой структуры, а будущей научно-образовательной агломерации, в которой люди должны найти себя и реализовать свое право на профессию и творчество.

Новый кабинет химии Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ»

- Почему сейчас, в январе 2023 года тема объединения опять на слуху?

- Я бы не говорил о январе 2023 года как о какой-то конкретной дате. Эта история не прерывалась. Просто сейчас эти разговоры и опасения людей вышли в публичное пространство. Это связано также с тем, что мы не поговорили ранее с людьми, своевременно, не услышали их вопросы, не объяснили преимущества объединения, не посвятили в возможные риски. Это нужно делать! Свои коллегам необходимо доверять! Иначе хорошая, ценная идея может стать плохой реализацией в будущем. А таких примеров, к сожалению, достаточно, мне по крайней мере, это хорошо известно. Несмотря на то, что о мотивах и возможных решениях сегодня официально известно немного, мне представляется не удивительным такая постановка вопроса. У нас в педагогическом сообществе накопилось множество проблем, мы их, конечно, решаем, но есть такие, которые простым предоставлением финансовых субсидий не преодолеть, нужны новые решения. Сегодня как раз такой момент истины, когда мы действительно заинтересованы в том, чтобы количество перешло, наконец, в качество.

Так выглядит современный кабинет физики в РГППУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Каким вы видите возможное объединение вузов?

- Минпросвещения России у руководителей университетов не так давно запросили позицию о целесообразности такой реорганизации. Мы дали ответ, в котором отражена позиция моя и моих коллег, а именно, что само объединение университетов, их ресурсов и возможностей это, безусловно, очень хорошая перспектива развития педагогического образования. Но, при этом, мы предостерегаем и напоминаем о принципиальных сторонах данного процесса, без которых это будет простым механическим слиянием, с мало понятной сейчас системой управления. Нас слышат, понимают, что такие механизмы необходимо тщательно прорабатывать. Это сложно, но это даст, прежде всего, равные возможности для коллективов университетов в начале длинного совместного пути.

В современных кабинетах биологии банок с формалином больше нет. Образцы животных заливают в такие прозрачные кирпичики Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какой это может быть механизм?

- Необходима особая комиссия, своеобразный наблюдательный совет, в который вошли бы лучшие управленцы из обоих университетов, представители регионального Министерства образования, заинтересованные стратегические партнеры. Такие «наблюдатели» при поддержке нашего учредителя будут эту работу координировать и контролировать. А это не один месяц работы. Ведь это сложные вопросы научно-образовательной повестки, кадровые вопросы, будущие организационно-правовая и финансово-экономическая модели. Мы действительно разные сегодня, у нас значительные различия в программах стратегического развития. И в конце концов, мы все должны ответить на главный вопрос – чего мы этим добиваемся, к чему приходим? И этот ответ должен быть получен.

Одна из современных аудиторий РГППУ после ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВСТРЕВОЖЕНЫ

- Как вы относитесь к возможному объединению?

- Мы два хороших университета. И позиция, что кто-то кого-то поглотит, мне представляется крайне проигрышной. Нам нужно объединяться, искать пути для этого. Причем их достаточно быстро можно найти. Это можно сделать на стратегических сессиях, проектно-аналитических сессиях и так далее. Можно сделать это под «патронажем» Министерства просвещения. Тогда люди будут понимать, что происходит и что их ждет завтра. И не будет никаких «всплесков» или они будут минимизированы. И тогда мы все – участники одного большого будущего.

Новый кабинет химии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объединение вузов – это нормальная общемировая тенденция. Сильный университет создается только тогда, когда воссоздаются серьезные научно-образовательные и инновационные юниты (части целого, структуры), деятельность которых носит самостоятельный характер. Очевидно, что двух ректоров быть не может. Кто им будет, уже определит учредитель – этот вопрос не обсуждается совершенно.

Вход в Технопарк РГППУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если объединение все-таки состоится, сколько по времени займет эта процедура?

- Мы считаем, что новый университет может начать работу после учета всех возможностей и рисков, о которых я говорил выше, но не ранее 2024/2025 учебного года. При снижении барьеров и при взаимных усилиях это возможно сделать и раньше. Но здесь есть еще ряд юридических тонкостей, которые я не понимаю, как можно обойти в «лоб». Например, мы автономное учреждение, а другой университет - является бюджетным. Необходимо тогда нас сделать бюджетным, а потом уже объединять. Думаю, мы сможем четко вместе с министерством все риски просчитать.

В Технопарке на площадке РГППУ среди прочего можно научиться делать роботов и создавать модели на 3D-принтере Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть, пока и окончательного решения об объединении нет?

- Хочу еще раз акцентировать внимание на том, что приказа учредителя о реорганизации в настоящее время нет. И мне очень бы не хотелось бы, чтобы кто-то на этом спекулировал. Неделю назад я выступил на ученом совете университета по этому вопросу. Присутствовавшие люди, выходя после заседания, как потом выяснилось, хватались за головы: «Все, нас слили». И это при том, что все разъяснения с моей стороны были даны.

Валерий Дубицкий прокомментировал слухи об объединении РГППУ с УРГПУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же говорить тогда о других работниках и преподавателях? И это опять к вопросу о том, что люди не чувствуют, что с ними поступят по справедливости. Люди должны понять, что происходит, зачем и, простите, где их место в этой новой агломерации. Поверьте, очень неприятно, когда уполномоченные лица международного департамента Минпросвещения России на всю страну на слайде в своем докладе одного из последних форумов на Алтае указывают напротив названия нашего университета комментарий: «ликвидируется»! А потом мы говорим, что люди в университете волнуются…

В Технопарке студенты учатся превращать трехмерные модели, созданные на компьютере, в реальные объекты, которые можно подержать в руках Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, согласен с Вами. Но продолжим разговор. Крупные предприятия, для которых РГППУ готовит специалистов, обеспокоены объединением, как они воспринимают происходящее?

- С тревогой, конечно. Мы постоянно разговариваем с коллегами, нашими индустриальными партнерами, они интересуются, что будет и как. Я говорю, что есть разные опасения. Но мы работаем, двигаемся. Вопрос ведь не в том, что это будет за структура. Вопрос в том, будет ли дальше возможность подготовки конкретно тех кадров, какие нужны, а уже достигнутые договоренности и совместные проекты останутся и будут развиваться. Для индустриального партнера важно, с кем они уже договорились и ударили «по рукам». Когда происходят изменения такого масштаба, проходит слишком много времени, чтобы снова определить, вкладываться в университет или нет. В университете ведь финансирование идет минимум по трем каналам: один из них госбюджет (госзадание, субсидии и т.д.), второй – от приносящей доход деятельности, так называемые внебюджетные средства. Ну а индустриальные партнеры – это наш третий канал финансирования. У нас столько проектов уже запущено по оборудованию, по ремонту. Нам дали добро на создание мощной лаборатории, так важной для подготовки специалистов для самого крупного промышленного кластера. А это десятки миллионов рублей. Согласие достигнуто, мы в процессе разработки проекта и инвестирования. Но возникает неопределенность в будущем университета, и вот – следует приостановка. Я бы тоже так поступил. У нас договоренность конкретная, а что дальше будет, мы не знаем. Эта позиция партнера мне очень понятна.

Робот-маляр, собранный студентами в Технопарке Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что говорят о возможном объединении сотрудники вузов?

- Преподаватели переживают. Спрашивают меня, что будет с профессиональным педагогическим образованием? Я говорю: «Коллеги, в этой конструкции нам обещают все сохранить». Я делаю все, для того, чтобы объяснять позицию и не допустить каких-то проявлений, которые бросят тень на университет и на профессионально-педагогическое образование. И я все время выступаю за сближение позиций, за договоренность о том, что педагогическое образование и профессионально-педагогическое это две отрасли в образовании. Поэтому давайте проводить слияние двух равных партнеров, а не заниматься поглощениями. Хочу, чтобы меня услышали все стороны.