Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 6 по 10 февраля 2023 года

Смог в Екатеринбурге продержится несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские синоптики сообщили, как долго в Екатеринбурге продержится безветрие, из-за которого над городом держится взвесь из-за вредных примесей в атмосфере. В целом, погода в Екатеринбурге и Свердловской области изменится незначительно.

- Погоду Урала в ближайшие двое суток по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не предполагается, ветер слабый. Ночами будет умеренно морозно -12, -17 градусов, в горах и низинах до -24 градусов, днем -5, -10 градусов, - отмечает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере продолжает действовать 6 и 7 февраля. Безветренная погода сменится до вечера вторника, 7 февраля.

Температура воздуха в Свердловской области 6 февраля будет варьироваться в разных регионах от -6 до -11 градусов днем. В Екатеринбурге 6 февраля днем от -6 до -8 градусов по Цельсию, небольшой снег, держится туман и дымка, прогнозируется небольшой снег.

В ночь на 7 февраля будет до -12 градусов, днем – 7-9 градусов по Цельсию, небольшой снег. 8 февраля ночью -16 градусов, днем до -10 градусов, небольшой снег продолжится. Погода в Екатеринбурге 9 февраля будет теплее: ночью до -10, днем до -3 градусов по Цельсию, снега не будет. 10 февраля 2023 года в Екатеринбурге ночью будет -7, днем до -4 градусов по Цельсию, вечером снова начнется небольшой снег.