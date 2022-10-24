«Урал» на домашней арене обыграл принципиального соперника из Самары

«Урал» продлил серию побед до шести матчей. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене уверенно обыграл «Крылья Советов» в рамках 14 тура РПЛ, матч завершился со счетом 2:1. Самарская команда является принципиальном соперником «шмелей» в турнирной таблице.

Перед игрой в активе хозяев было 13 очков, у гостей же – 14, то есть нынешняя встреча была так называемой игрой на «шесть баллов».

С первого тайма уральцы полностью контролировали игру, не позволяя сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. Уже на 24 минуте встречи «Крылья» остались в меньшинстве: их защитник Гленн Бейл сыграл рукой в своей штрафной и помешал забить гол после удара Лазара Ранджеловича. Судья показал красную карточку и назначил пенальти, который был реализован Алекссем Каштановым.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Второй раз «Урал» огорчил вратаря самарцев уже во втором тайме: на 64 минуте после розыгрыша углового Юрий Газинский пробил в створ ворот. Примечательно, что это уже третий гол полузащитника в двух матчах после назначения стандарта.

«Урал» забирает три очка и поднимается на десятую строку турнирной таблицы, продлив серию побед до шести матчей. Следующую игру подопечные Гончаренко проведут на выезде против «Сочи», матч состоится 30 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Футбольный клуб «Урал» удержал победу после двух удалений в матче с «Сочи». Игра проходила в рамках розыгрыша кубка России (Подробнее)

«Урал» на выезде сенсационно отобрал очки у «Ростова». «Шмели» достаточно неожиданно смогли обыграть «желто-синих» со счетом 1:2 (Подробнее)