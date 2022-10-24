В конце октября в Екатеринбурге будет сыро и снежно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на неделю в Екатеринбурге с 24 по 30 октября 2022 не порадует жителей региона теплом. Последние дни октября будут дождливыми, снежными и промозглыми. Екатеринбургжцам следует сменить гардероб и следить за тем, чтобы обувь не пропускала холод и воду, иначе простуд не избежать.

СНЕГ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ОКТЯБРЬ 2022

С 24 октября 2022 в Екатеринбурге начнется снег. Мокрый снег ожидается с вечера, когда столбики термометров опустятся до +2 градусов по Цельсию. Снег и дождь будут идти всю ночь, продолжится 25 октября и предположительно закончится днем 26 октября.

ПОГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 25 ОКТЯБРЯ 2022

Днем 25 октября 2022 температура в Екатеринбурге будет +1 градус по Цельсию, который будет ощущаться как -5, так как ветер будет двигаться с северо-западного направления. 26 октября термература опустится до -2.

ПОГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 27 ОКТЯБРЯ 2022

27 октября жители Екатеринбурга увидят солнце, как как в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Направление ветра сменится на юго-западное, а воздух прогреется до +1.

ПОГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 28 ОКТЯБРЯ 2022

В пятницу 28 октября синоптики в Екатеринбурге ждут дождя со снегом, температура воздуха не изменится.

ПОГОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 29 и 30 ОКТЯБРЯ 2022

Выходные в Екатеринбурге будут пасмурными, ветер будет южным, а температура воздуха будет колебаться в пределах -2 - +2 градусов по Цельсию. По ночам в городе будет идти дождь со снегом.

Последний день месяца, 31 октября, мокрый снег уступит место привычным для Урала снегопадам, которыми традиционного начинаются зимы на Урале в ноябре.