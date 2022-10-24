После скандала администрация Белоярского округа отказалась продлевать контракт. Фото: соцсети/сайт школы № 18

Хотела как лучше, а получилось как всегда. Именно так можно описать ситуацию, в которой оказалась бывшая директриса школы № 18 Белоярского округа Свердловской области Светлана Хмелева. Женщина осталась без работы после скандала с красным аттестатом. Заветная бордовая корочка оказалась в руках выпускницы, которая не стала круглой отличницей из-за нехватки баллов на ЕГЭ.

Светлана Геннадьевна так сильно была уверена в ученице, что подготовила для нее диплом заранее. Но, несмотря на странность ситуации, все же вручила его на выпускном.

- Педагог и директор достойный, - рассказывает мама бывшей ученицы школы № 18 Наталья Маслакова. - Жаль, что она влипла в нехорошую историю. В сентябре я узнала, что она выдала красный диплом ученице, которой он не полагался.

Подмена аттестата быстро стала достоянием общественности, когда экзаменационная комиссия вскрыла обман. Администрация округа узнала о случившемся и в качестве наказания не продлила контракт с Хмелевой. В общей сложности она провела в школе два десятка лет, проделав путь от учителя русского языка и литературы до руководителя.

- Со мной не продлили контракт. Он у меня закончился. Сейчас я не могу устроиться на работу хотя бы учителем. Даже не в свою школу, - кратко пояснила «КП-Екатеринбург» Светлана Хмелева.

Новым директором стал Валерий Грушицин. Он утверждает, что для его предшественницы в школе работы сейчас нет.

- Это какой-то кошмар. Почему я должен это все комментировать?! Я устроился сюда на работу, когда тут не было руководителя. Чтобы принять человека должна быть соответствующая вакансия. Но сейчас по ее профилю их нет. А если устраивать кого-то под давлением, то это получается, что нужно кого-то увольнять. Или снимать нагрузку и лишать материальных вещей. Все вопросы к учредителю, - ответил Валерий Грушицин.

В местном управлении образования посоветовали обращаться за разъяснениями к врио главы округа Людмиле Тумановой. Но дозвониться до приемной чиновницы не удалось.

- На основании закона, такие решения принимает работодатель. В данном случае им является глава округа. А решения о принятии на работу учителей - директор, - отметила в разговоре с «КП-Екатеринбург» начальник управления образования Эльвира Юдина.

Ранее мы рассказывали об учительнице из Екатеринбурга, которая оказалась в центре скандала из-за своих высказываний в TikTok. В своем блоге Светлана Золочевская жаловалась на бывшего мужа и рассказывала о требованиях к новому избраннику.

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