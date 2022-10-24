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Общество24 октября 2022 10:30

«Не могу устроиться хотя бы учителем»: директор свердловской школы осталась без работы после ошибочного вручения красного аттестата

Светлана Хмелева преждевременно подготовила для выпускницы корочку круглой отличницы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
После скандала администрация Белоярского округа отказалась продлевать контракт. Фото: соцсети/сайт школы № 18

После скандала администрация Белоярского округа отказалась продлевать контракт. Фото: соцсети/сайт школы № 18

Хотела как лучше, а получилось как всегда. Именно так можно описать ситуацию, в которой оказалась бывшая директриса школы № 18 Белоярского округа Свердловской области Светлана Хмелева. Женщина осталась без работы после скандала с красным аттестатом. Заветная бордовая корочка оказалась в руках выпускницы, которая не стала круглой отличницей из-за нехватки баллов на ЕГЭ.

Светлана Геннадьевна так сильно была уверена в ученице, что подготовила для нее диплом заранее. Но, несмотря на странность ситуации, все же вручила его на выпускном.

- Педагог и директор достойный, - рассказывает мама бывшей ученицы школы № 18 Наталья Маслакова. - Жаль, что она влипла в нехорошую историю. В сентябре я узнала, что она выдала красный диплом ученице, которой он не полагался.

Подмена аттестата быстро стала достоянием общественности, когда экзаменационная комиссия вскрыла обман. Администрация округа узнала о случившемся и в качестве наказания не продлила контракт с Хмелевой. В общей сложности она провела в школе два десятка лет, проделав путь от учителя русского языка и литературы до руководителя.

- Со мной не продлили контракт. Он у меня закончился. Сейчас я не могу устроиться на работу хотя бы учителем. Даже не в свою школу, - кратко пояснила «КП-Екатеринбург» Светлана Хмелева.

Новым директором стал Валерий Грушицин. Он утверждает, что для его предшественницы в школе работы сейчас нет.

- Это какой-то кошмар. Почему я должен это все комментировать?! Я устроился сюда на работу, когда тут не было руководителя. Чтобы принять человека должна быть соответствующая вакансия. Но сейчас по ее профилю их нет. А если устраивать кого-то под давлением, то это получается, что нужно кого-то увольнять. Или снимать нагрузку и лишать материальных вещей. Все вопросы к учредителю, - ответил Валерий Грушицин.

В местном управлении образования посоветовали обращаться за разъяснениями к врио главы округа Людмиле Тумановой. Но дозвониться до приемной чиновницы не удалось.

- На основании закона, такие решения принимает работодатель. В данном случае им является глава округа. А решения о принятии на работу учителей - директор, - отметила в разговоре с «КП-Екатеринбург» начальник управления образования Эльвира Юдина.

Ранее мы рассказывали об учительнице из Екатеринбурга, которая оказалась в центре скандала из-за своих высказываний в TikTok. В своем блоге Светлана Золочевская жаловалась на бывшего мужа и рассказывала о требованиях к новому избраннику.

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