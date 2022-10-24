На строительном форуме в Екатеринбурге рассказали, как создавать игровые пространства, которые будет продавать квадратные метры

Фото предоставлено пресс-службой Акура-С

На строительном форуме 100+ Techno Build, который сейчас проходит в Екатеринбурге, много обсуждают не только возведение жилых комплексов, но и то, какой инфраструктурой их нужно обеспечивать. Так, большое внимание сейчас уделяется детским площадкам. О том, почему к их выбору нельзя подходить легкомысленно и как хорошая площадка помогает привлечь покупателей квартир, в эфире радио «КП» - Екатеринбург» (92,3 FM) мы поговорили с Оксаной Бухтояровой, управляющей компанией «Акура-С», занимающейся благоустройством общественных пространств.

Фото предоставлено пресс-службой Акура-С

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬ РЕБЕНКА

- Оксана Евгеньевна, застройщики и девелоперы все больше внимания уделяют игровой инфраструктуре дома. Что это и зачем нужно?

- Это одна из тех изюминок, которые добавляют жилью дополнительную стоимость в глазах покупателей. Дело в том, что сейчас застройщики понимают, что они продают не только квадратные метро, но и благоустройство рядом с домом. А если покупатели - это родители, то для них важно, каким будет образ жизни их ребенка в этом доме. И поэтому они, конечно, в первую очередь смотрят на детскую площадку.

- То есть родители целенаправленно выбирают дом по детской площадке?

- Они могут принимать такое решение неосознанно. Если детская площадка - это не просто предмет некой игры, а еще и развивающая функция, тогда родители готовы за это доплачивать - за развитие, за уникальность детской площадки.

- Формально во всех новых жилых комплексах есть детские площадки. В чем отличительная особенность того, о чем вы говорите сейчас?

- В принципе любая детская площадка будет развивающей. Но здесь важно понимать, что именно она развивает и насколько хорошо. В данном случае важно предоставить детям многосценарность, чтобы площадка позволяла детям выдумывать, творить, активно проводить время, взаимодействовать с другими детьми, с родителями. Чем больше таких возможностей ребенок имеет на площадке, тем более интересна она, тем лучше она развивает и тем более высокой игровой ценностью она обладает. А если мы говорим о научном подходе, то учеными доказано, что наш вестибулярный аппарат влияет не только на координацию движений, но и на память, на внимание, на речь. Поэтому, например, на детской площадке обязательно должны быть вращательные элементы.

- Вроде карусели?

- Да. Должны быть и сетки, которые развивают координацию и ощущение ребенка в пространстве. Должны быть элементы для развития тактильности, для тренировки слуха и зрения. Если подходить к детской площадке с точки зрения развития, то это целый набор характеристик, которые должны присутствовать.

Фото предоставлено пресс-службой Акура-С

В ОДНОМ ДВОРЕ АНТАРКТИДА, В ДРУГОМ - ДЖУНГЛИ

- Те, кто выросли в советское время, скажут: «Дайте нам гаражи, по которым можно бегать». Но сейчас подходы к безопасности детей поменялись. Как эти вопросы решаются?

- Раньше дети сами умели организовывать себе игру. Хороших игровых площадок не было, поэтому приходилось как-то самим выдумывать, коммуницировать друг с другом. Сейчас дети этим не занимаются. И задача взрослых - обеспечить им возможность творчества и активности в безопасной среде.

- Каким подходом вы руководствуетесь?

- Важно, чтобы на игровой площадке была одна большая тема. Она определяет все остальные элементы и эстетику.

- Что нужно понимать под «большой темой»?

- Это то, что соединяет игровые элементы. Допустим, в Академическом мы целый квартал посвятили большому путешествию. Каждая игровая площадка - это определенная климатическая зона: Антарктида, джунгли, горы, тайга. И каждая из этих тем - широкая. В рамках тайги можно придумывать и реализовывать сколько угодно игровых сценариев.

Фото предоставлено пресс-службой Акура-С

ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РЫНКЕ

- Как вы вычисляете, чего хотят потенциальные покупатели? Как вы создаете игровые пространства, которые помогают продавать квадратные метры?

- Если рассуждать с точки зрения, за что вообще платит родитель, то мы можем смело сказать, что одна из составляющих - это развитие собственного ребенка. Все хотят лучшего для своих детей и все хотят чего-то эксклюзивного. И это то, чем мы руководствуемся, когда создаем площадки.

- Кто те взрослые, которые с вами работают и придумывают площадки на тему тайги или джунглей?

- У нас целая команда проектировщиков, которые следят за всеми существующими трендами. Наша команда и я лично смотрим, что существует на рынке, какие производители работают, какое оборудование у них есть на сегодня. Собираем все лучшее, что есть и что было на европейском рынке. Гибридную траву, например, мы продолжаем привозить из Дании. Все собираем, обрабатываем и реализуем в готовый проект сами. Либо уже застройщик по нашему проекту реализует детскую площадку.

- Компания «Акура-С» работает на 100+ Techno Build все дни выставки. Где можно было найти ваш стенд и что увидеть на нем?

- Мы работали в третьем павильоне в тематической сессии «Комфортная городская среда». Все посетители могли ознакомиться с услугами, которые мы оказываем, получить консультацию и подробнее узнать о наших проектах, о современных материалах, тенденциях в проектировании и комплексном благоустройстве, которое мы делаем на дворовых и общественных территориях.