В Нижнем Тагиле при столкновении трех машин пострадала 12-летняя школьница

Рено врезалась сначала в Ладу Калину, а затем в «Ниву» Фото: УГИБДД по Свердловской области

В третьем часу дня на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошла авария. Около дома №1 иномарка Рено Сандеро, которой управляла 45-летняя женщина, столкнулась с Ладой Калиной, ехавшей в попутном направлении. Ею управляла 34-летняя женщина. В итоге Рено врезалась в стоявший автомобиль «Нива», за рулем которого сидел 32-летний мужчина.

Авария произошла на Черноисточинском шоссе Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП 12-летняя девочка, пассажир автомобиля Рено, с травмами различной степени тяжести госпитализирована в детскую городскую больницу Нижнего Тагила, - прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области. - Ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении, ремнем безопасности пользовался. Автомобилем управляла мама пострадавшей.

Медосвидетельствование показало, что все участники аварии были трезвыми Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД проверили водителей на состояние опьянения — все были трезвыми. Мама пострадавшей девочки объяснила, что ехала домой и Ладу Калину впереди видела. Машина была далеко, но, когда она попыталась перестроиться из правой полосы в левую, произошло столкновение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП, - добавили в ГИБДД