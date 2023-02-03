В Екатеринбурге бомж украл AirPods, но попался из-за геолокации

Бездомный похитил сумки студентов с вещами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге задержали двух бомжей, которые решили похитить чужие вещи из комнаты хостела по улице Лермонтова. Среди «улова» были даже наушники AirPods. Один из них, 43-летний мужчина, попал в гостиницу через окно. Он схватил сумки, принадлежавшие двум студентам 18 и 19 лет, которые снимали эту комнату. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу и Росгвардия.

Так, среди украденного в сумках студентов были документы, банковские карты, золотые украшения. Когда студенты вернулись в комнату и не нашли свои вещи, они отправились к администратору хостела, которая вызвала на место силовиков.

Один из студентов сообщил росгвардейцам, что его наушники подключены к приложению, позволяющему отследить их местоположение. Это сработало, и к предполагаемому месту выехали росгвардейцы и собственник наушников.

- На телефон студента пришло уведомление о списании денег в магазине. Там по записям с камер видеонаблюдения установили приметы подозреваемого. По геолокации похищенных наушников на улице Шевченко был замечен схожий по приметам мужчина. Он нервничал при виде автомобиля Росгвардии. Сотрудники провели с ним беседу, и он подтвердил, что при нем часть похищенного, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Дальше любитель-меломан объяснил, что получил все от приятеля. Оперативники уголовного розыска задержали его подельника.

- Им оказался гражданин 1979 года рождения, так же без определенного места жительства, имеющий целый букет судимостей за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Мужчина признался в содеянном, - рассказали в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Кроме того, задержанный бомж оказался рецидивистом. Так, полицейские установили, что он уже попадался на похищении имущества из офисов.