С 1 января 2023 года в России изменились правила нахождения родителей с детьми в больницах на стационарном лечении

С 1 января 2023 году больше родителей могут оставаться на законных основаниях с ребенком в условиях стационара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское Министерство здравоохранения напомнило уральцам о том, что с 1 января 2023 года в России изменились правила нахождения родителей рядом с детьми в стационаре. Чиновники отмечают, что первые пациенты стационарных отделений уже оценили все преимущества совместного нахождения по новым правилам. Как отмечают многие мамы, сейчас их дети психологически гораздо легче переносят госпитализацию, а это заметно сказывается на улучшении общего самочувствия.

Когда родитель может по закону быть рядом с ребенком в больнице бесплатно в 2023 году?

1. С ребенком-инвалидом, который имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности человека 2-й или 3-й степеней выраженности, то есть ограничения способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, общению, обучению или контролю своего поведения. Дети-инвалиды остаются с родителями в любом возрасте.

2. С ребенком до достижения им возраста четырех лет.

- Законодатели расширили возможности пребывания родителей несовершеннолетних в медучреждениях. Данное решение позволит снять с них дополнительную эмоциональную и финансовую нагрузку, связанную с поиском жилья на период лечения ребенка, который иногда бывает достаточно длительным, - отмечает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Можно ли остаться в больнице с ребенком бесплатно в стационаре, если он старше 4 лет?

Да. С ребенком старше четырех лет родители могут остаться в стационаре бесплатно при наличии медицинских показаний.

Как доказать, что ребенок-инвалид должен остаться в стационаре с родителем бесплатно?

Перечисленные ограничения должны быть подтверждены в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Эту программу выдают по результатам проведения медико-социальной экспертизы.

Может ли остаться в стационаре с ребенком не родитель, а член семьи?

По новым правилам, с ребенком в стационаре могут остаться родители или законные представители ребенка.

Кто решает, может ли родитель остаться с ребенком в больнице?

По письму Минздрава России, размещаются в стационарах бесплатно родители детей-инвалидов и родители детей младше 4 лет. Если ребенок старше, то разрешить остаться в стационаре родителю может лечащий врач медицинской организации, в которой ребенку оказывается медицинская помощь в стационарных условиях. Решение медик принимает по медицинским показаниям.