Родные уговаривали остаться дома: на Урале пьяный водитель врезался в дерево и умер в реанимации

43-летний водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

В Ирбите произошло смертельное ДТП. 43-летний водитель Lifan на шестом километре автодороги Ирбит-Дубская врезался в дерево. Авария произошла 22 октября 2022 года около 13:30 часов.

- Водитель Lifan не правильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил съезд с проезжей части дороги и врезался в дерево, - пояснили в ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Ирбитчанин был доставлен в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», где от полученных травм он скончался в реанимации.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что на момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности и находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Родственники погибшего пояснили, что утром употреблял алкогольные напитки, на их просьбу остаться дома не отреагировал, забрал ключи от автомобиля и уехал, - рассказали в ведомстве.

В 2021 году ирбитчанин уже задерживался за пьяное вождение и был лишен права управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление автомобилем в состоянии опьянения приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

- Не рискуйте на дороге, так как на карту вы ставите свою жизнь!, - напомнили в ведомстве.