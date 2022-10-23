Потепление придет в уральскую столицу в начале новой рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце недели, 23 октября, температура воздуха в Екатеринбурге днем не превысит +2 градусов. Однако в начале новой рабочей недели в уральскую столицу придет кратковременное потепление.

В понедельник, 24 октября, ночью будет 0 градусов, днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. При этом, как сообщается на сайте Свердловского гидрометцентра, в этот день ожидаются переменная облачность небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Во вторник, ночью столбик термометра будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов, днем – от +2 до +4.

При этом ветер в эти дни ожидается западный и юго-западный с порывами до 15 м/с.

По данным «Гисметео», с середины недели в столице Урала температура воздуха днем опустится до +1 градуса и будет держаться так до 30 октября. Ночью столбик термометра может опуститься до -5 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра в эти достигнет 12 м/с.

В регионе в начале недели может потеплеть до +6 градусов.

- В начале недели в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица, - сообщает Свердловский гидрометцентр.

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