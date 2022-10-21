«Кофейный барон» из Санкт-Петербурга бросил работу, чтобы обойти пешком полстраны и накормить котиков

Путешественник пробует кофе в каждом городе. Фото: соцсети

Элегантный путешественник-энтузиаст Александр Пластков носит шляпу и небольшой рюкзак за плечами. Когда-то был интровертом, который осознанно избегал общения с людьми. В родном пасмурном Петербурге он работал простым охранником, а свой досуг любил проводить за компьютерными играми. Он, как настоящий игроман проводил в цифровой реальности по 36 часов. Со временем ему это надоело и он пошел в пешее путешествие. О том, как Александр Пластков изменил свою жизнь, чтобы пить кофе с незнакомцами он рассказал «КП-Екатеринбург».

500 РУБЛЕЙ И ПАЧКА КОФЕ

Сейчас Александру Пласткову тридцать лет, он коренной житель Санкт-Петербурга. Учился на педагога начальных классов, но работать по специальности не пошел. Весной прошлого года Александр захотел покинуть «зону комфорта», ради новых знакомств, впечатлений и чертовски вкусного кофе. Так и появился его авторский проект.

- Я решил создать проект по типу теории «6 рукопожатий», но началась пандемия. Так, рукопожатия пришлось заменить на чашечку кофе. Этим я хотел показать всем, что мы взаимосвязаны. Близкие меня не поддержали, а потом как-то сами смирились. И 15 апреля 2021 года я начал свое путешествие. На тот момент с собой у меня было лишь 500 рублей, турка, газовая горелка и пачка кофе, - рассказал Александр Пластков.

Александр оставляет и свои автографы. Фото: соцсети

На вопрос, почему именно кофе, Александр отвечает, что какой бы не был напиток, это не главное. Ключевой вопрос – объединение людей и их взаимосвязи. Но сам путешественник предпочитает больше пить кофе, чем чай. Кстати, сам он себя величает не иначе, как «кофейный барон».

- Где можно выпить самый вкусный кофе – не скажу. Для меня же лучший – тот, который у меня в турке. Сколько я потратил на свое путешествие? – переспросил Александр. – Миллион долларов! Вообще все меркантильные вопросы для меня – скукотища.

По словам авантюриста, главная мотивация для него в пути – дойти до города и не заночевать в лесу. А еще он каучсерфер (ищет бесплатное жилье в качестве туриста – Прим. Ред.). По словам путешественника, ему люди идут на встречу и не отказывают в ночлеге.

- Например, ставлю цель – пройти 50 километров и двигаюсь к ней. Сквозь дождь, грязь и слякоть. Главное, чтобы в городе меня ждали отзывчивые друзья. Бывает, хожу по лесным тропкам, на которых подмечаю следы кабанов. Однажды увидел лося, который вальяжно переходил дорогу. Но медведей на своем пути не встречал. Конено, иногда приходится спать в лесу. У меня нет палатки, только тент, в который можно укутаться. Греют меня химические нагреватели, которые я перед сном кладу в карман. Так могу проспать часов пять, - утверждает Александр.

В огбщем Александр хочет обойти 500 городов. Фото: соцсети

Иногда и сами журналисты городов предлагают свою помощь. Случается, подбросят Александра по городу, пригласят в студию или же прогуляются с ним по городу. Также авантюрист принимает и пожертвования от простых людей, которые интересуются проектом.

ПОМОГАЕТ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

Иногда путь Александр пролегает и через приюты для бездомных животных. В гости с пустыми руками он не приходит.

- Покупаю им пакетики влажного корма. Мне сказали, лучше брать такой, чем сухой. Беру больше семидесяти пакетиков, - отмечает Александр.

Самое большее количество километров, которое прошел путешественник – 90 километров. Ради этого пути он не спал сутки. Александр говорит, что для него это привычное дело. За минувший день он прошел 35 километров. Кстати, в уральских краях Александра больше всего покорил Арамиль.

- Покорила арамильская текстильная фабрика. Удивительно, что в здании, которое существует с царских времен, продолжается дело текстильщиков. Да и местная кухня здесь хороша. Если оговорить о Екатеринбурге, то тут отмечу, что тут необычайная архитектура. Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» - выше всяких похвал и виды открываются… дух захватывает! – рассказал Александр.

В планах у Александра Пласткова посетить полстраны. Какой город станет финальным в его большом путешествии – он не знает. Но обойти мечтает около пятисот. А следующим летом он будет устраивать авторский кофейный фестиваль.