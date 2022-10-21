«Синара-Девелопмент» на форуме 100+ TechnoBuild рассказала о перспективах района Новокольцовский

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Перспективы района компания представила на строительном форуме 100+ TechnoBuild, проходящем в уральской столице.

В Новокольцовском «Синара-Девелопмент» сейчас возводит жилье, социальную инфраструктуру, деревню Международного фестиваля университетского спорта. Параллельно строится улично-дорожная сеть. В районе уже успешно функционируют выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» и конгресс-холл, в промышленно-логистическом кластере работают более 40 предприятий. А в ближайшие три года в районе будет построен кампус Уральского федерального университета.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Особенность района в том, что мы постарались с самого начала избежать маятниковой миграции. То есть фактически мы создаем город в городе, где появится качественное жилье, детские сады, школы, образовательные центры, спортивные комплексы, университетский городок, а также новые рабочие места для горожан. Проект Новокольцовский – это новая градостроительная среда, он даст импульс развитию города», - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Всегда выигрывает тот район, где решен вопрос транспортной доступности. В Новокольцовский сейчас можно попасть через 3 независимых автомобильных въезда. Кроме того, предусмотрен транспортный коридор для городской электрички и линия скоростного трамвая. Совместно с администрацией города мы разрабатываем проект планировки территории для трамвайной линии, а РЖД прорабатывают технико-экономические показатели для строительства ветки наземного метро. В 2024 году в районе будет функционировать первый автобусный маршрут», - рассказал заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» по проектам комплексного освоения территории Олег Мороков.

Олег Мороков. Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Завершить освоение территории Новокольцовского в 620 га «Синара-Девелопмент» планирует к 2030 году.