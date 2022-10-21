Ему грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 48-летнего экс-полицейского. Друзья считают, что Данил (имя изменено – прим.ред) домогался их 6-летнего сына. 15 октября мужчина вызвался посидеть с мальчиком. Ребенок утверждает, что Данил трогал его за половой орган. Родители узнали о случившемся лишь спустя три дня и сразу написали заявление.

Однако задерживать бывшего силовика и избирать ему меру пресечения не стали.

- Есть все основания полагать, что ему сливают информацию, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат семьи ребенка Дмитрий Логинов. – Мы еще не успели выйти из следственного отдела, где нам сообщили о возбуждении уголовного дела, как нам позвонил адвокат обвиняемого. Готовимся писать жалобу на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. По такой категории особо тяжких дел всегда должны избирать меру пресечения. Санкции статьи предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы. Альтернатив нет. Следственные действия провели лишь спустя два дня после обращения родителей. За это время он мог почистить телефон.

Екатеринбуржец уволился из МВД несколько лет назад. Фото: соцсети

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Связаться с Данилом также не удалось – его телефон недоступен, а сообщения в мессенджерах не доставляются.

- Бред какой-то! У него жена работает учительницей. Сам он классный мужик. Пока что не верится в такое, - кратко пояснила знакомая обвиняемого.

Напомним, что 64-летнего пенсионера из Екатеринбурга приговорили к 8 годам лишения свободы. Его признали виновным в насильственных действиях против 17-летней студентки.