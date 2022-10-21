Предприниматели могут запускать рекламу от Яндекс Бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ

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На Цифровой платформе МСП.РФ появился ещё один сервис — «Автоматический запуск рекламы с Яндекс Бизнесом», который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых. Он поможет предпринимателям запустить рекламу своего бизнеса в пару кликов. Те, кто использует сервис впервые, получат промокод на дополнительный бюджет — 3 000 руб.

Для этого нужно рассказать о компании, загрузить фото, добавить сайт и адрес в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ. Новый инструмент проанализирует целевую аудиторию на основе данных, автоматически создаст несколько вариантов объявлений и протестирует их на разных площадках. Бюджет распределится только на те сайты, которые приводят больше всего клиентов. Реклама появится в поиске Яндекса, Картах и на более 50 000 сайтов партнеров Рекламной сети. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого бизнеса, средняя цена за месяц — 3 000 руб.

С Яндекс Бизнесом можно рекламировать любые товары и услуги, если они не входят в список запрещенных категорий. Кроме того, владельцы интернет-магазинов смогут привлекать клиентов не только в сам магазин, но и на страницы отдельных товаров.

«Мы видим большой запрос от предпринимателей на сервисы и продукты, связанные с продвижением своего бизнеса. Безусловно, мы не будем и не должны конкурировать с рынком и создавать свои сервисы для продвижения. Тем более у нас в стране уже есть ряд отличных инструментов для привлечения клиентов. Наша задача — давать возможность вставать в нашу „витрину“ сервисов, чтобы предприниматели могли бесшовно в одном месте получить все самые востребованные государственные и коммерческие продукты и меры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

СПРАВКА

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей, чтобы дать доступ ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.