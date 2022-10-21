Семьям мобилизованных в Свердловской области помогут деньгами

Базовая выплата на семью составит 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший четверг свердловские военкоматы вновь начали отправлять мобилизованных резервистов в учебные части. Перерыв составил почти три недели. В тот же день в областном правительстве утвердили меры поддержки для мобилизованных и их близких. Разбираемся по пунктам, что и кому положено.

ЕДИНОРАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Семьи участников специальной военной операции смогут получить от Свердловской области единоразовую выплату - по 20 тысяч рублей на семью. Такую же сумму получит каждый из детей мобилизованных в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении среднего специального образования или же в вузе.

- Базовая выплата - 20 тысяч рублей, если в семье один ребенок - еще плюс 20 тысяч, два ребенка - еще плюс 20 тысяч. Если семья - супруги и двое детей, соответственно, суммарная выплата будет составлять 60 тысяч рублей, - объясняет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. - У нас заложено два механизма получения такой выплаты. Основной механизм - беззаявительный, регистровый. Муниципальные образования в адрес Управления социальной политики направят реестр семей и несовершеннолетних детей. Мы сами проверим по межведомственным запросам всю необходимую информацию. Эта выплата будет переводиться на банковские счета граждан.

Выплата должна прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о назначении выплаты. Второй способ - заявительный. Его сделали для граждан, о которых по какой-то причине муниципальные власти могут не знать. Им нужно будет обратиться с заявлением в Управление социальной политики муниципального образования. Всю необходимую информацию для назначения выплаты управление соберет самостоятельно. Если ребенок старше 18 лет и учится в техникуме либо получает высшее образование, то выплата на этого ребенка будет предусмотрена до достижения им возраста 23 лет.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

Школьников, чьи отцы были мобилизованы, будут бесплатно кормить горячим завтраком и обедом в школьной столовой. По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, парламентарии инициировали внесение поправок в действующую статью 33-1 Закона «Об образовании в Свердловской области». Рассмотрение законопроекта назначено на 25 октября.

- В рамках данных мер предусматривается предоставление горячего питания - завтрака или обеда - школьникам с 5 по 11 класс, а также обеспечение питанием, одеждой, обувью и другого инвентарем студентов СПО. В случае необходимости студент может заменить данное соцобеспечение денежной выплатой. Эти меры позволят серьезно поддержать семьи - участников СВО, в том числе мобилизованных, и граждан РФ, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР и временно пребывающих в Свердловской области, - рассказала Людмила Бабушкина.

ОБЕСПЕЧАТ ОДЕЖДОЙ

Студентов, получающих среднее профессиональное образование, обеспечат питанием, одеждой и обувью. Правда, тут есть нюанс. Они могут получить все это товарами либо же деньгами - то есть можно заменить социальное обеспечение денежной выплатой.

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Главам муниципалитетов Свердловской области власти рекомендовали отменить плату за детские сады для детей мобилизованных. Инициативу уже поддержали мэры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

- Кроме того, главам рекомендовано с учетом потребности увеличить время работы в детских садах и создать группы продленного дня для детей из семей мобилизованных, - уточнил и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

ПОЕЗДКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Решается вопрос об организации праздников и отдыха детей мобилизованных в новогодние каникулы, а также по их отдыху в круглогодичных оздоровительных лагерях. Для этого нужно предоставить в образовательное учреждение справку из военкомата о мобилизации отца.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Свердловской области сформированы волонтерские отряды из студентов педагогических колледжей. Они будут помогать сопровождать детей в детские сады, школы и на дополнительные занятия. Для этого вида поддержки нужно позвонить по телефону горячей линии российского движения #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11.