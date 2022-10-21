Ранее мужчину отправили домой из-за проблем с давлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учителя физической культуры одной из школ Академического района признали ограничено годным к военной службе. Физрук и его коллега завхоз получили повестки из военкомата в первые дни частичной мобилизации. Однако первый же день в Еланском гарнизоне стал последним. К вечеру у мужчины поднялось давление. В медпункте ему дали таблетку, а потом отправили домой со словами, что «им такой не нужен».

По возвращении домой учителя направили на медкомиссию, которая из-за огромных очередей растянулась на несколько недель.

- Оформили группу годности. Сказали сидеть и ждать следующего призыва. Также повестку пришлют. Когда придет время. Сказали: «Сидите, ждите повестку», - рассказал «КП-Екатеринбург» физрук. – Про коллегу своего ничего не знаю, он на связь не выходит.

Напомним, что семьи участников специальной операции могут получить выплаты в размере 20 тысяч рублей. Также выплата полагается на каждого несовершеннолетнего ребенка и детей от 18 до 23 лет, которые учатся в школах, вузах и учреждениях профобразования.

Кроме этого дети из семей участников СВО будут бесплатно посещать детские сады, и питаться в школах. Напомним, что с 19 октября на Среднем Урале объявлен базовый уровень готовности.

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