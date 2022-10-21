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Звезды21 октября 2022 6:33

«Внешние враги будут разбиты!»: Юлия Чичерина выступила с громким заявлением

Юлия Чичерина отреагировала на присвоение ей звания заслуженной артистки РФ громким заявлением
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Юлия Чичерина заявила, что победа будет за Россией

Юлия Чичерина заявила, что победа будет за Россией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Юлия Чичерина отреагировала на то, что стала заслуженной артисткой РФ громким заявлением. Указ о присвоении звания, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

По словам PR-агента певицы, ее телефон тут же стал разрываться от звонков с поздравлениями, так, что даже он не мог до нее дозвониться. Линия все время была занята. Однако позже он передал первый комментарий певицы «КП-Екатеринбург».

- Большое спасибо! Это прекрасно и очень приятно!, - поделилась эмоциями Юлия Чичерина.

Позже исполнительница дала более подробный комментарий в своем telegram-канале.

- Друзья, единомышленники и соратники, благодарю за теплые слова, столько поздравлений я не получала даже за персональные западные санкции. Это хороший знак для нас всех. Все стоп-листы и черные списки «наших» развлекательных каналов и радиостанций будут разбиты, как и внешние враги, Победа будет за нами! Мир меняется, и меняются заслуги, это радует, благодарю за признание. Служу Отечеству!, - написала певица в своем telegram-канале.

С самого начала спецоперации на Украине Юлия Чичерина поддерживает бойцов и выступает с концертами в военных госпиталях

С самого начала спецоперации на Украине Юлия Чичерина поддерживает бойцов и выступает с концертами в военных госпиталях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, с самого начала спецоперации на Украине Юлия Чичерина поддерживает бойцов и выступает с концертами в военных госпиталях. Во время последнего выступления в родном Екатеринбурге она обратилась к офицерам с пламенной речью.

- Я выступала в госпиталях на Донбассе. Программу я исполнила ту же самую, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство и у людей улучшается настроение, они быстрее поправляются. Военнослужащим хочу пожелать скорейшего возращения в строй, тем, кто сейчас там, вернуться домой целыми и невредимыми, - сказала Юлия Чичерина.

После концерта исполнительница также пообщалась с военнослужащими и поблагодарила врачей госпиталя за их труд по реабилитации.

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