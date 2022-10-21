Юлия Чичерина заявила, что победа будет за Россией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица Юлия Чичерина отреагировала на то, что стала заслуженной артисткой РФ громким заявлением. Указ о присвоении звания, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 19 октября.

По словам PR-агента певицы, ее телефон тут же стал разрываться от звонков с поздравлениями, так, что даже он не мог до нее дозвониться. Линия все время была занята. Однако позже он передал первый комментарий певицы «КП-Екатеринбург».

- Большое спасибо! Это прекрасно и очень приятно!, - поделилась эмоциями Юлия Чичерина.

Позже исполнительница дала более подробный комментарий в своем telegram-канале.

- Друзья, единомышленники и соратники, благодарю за теплые слова, столько поздравлений я не получала даже за персональные западные санкции. Это хороший знак для нас всех. Все стоп-листы и черные списки «наших» развлекательных каналов и радиостанций будут разбиты, как и внешние враги, Победа будет за нами! Мир меняется, и меняются заслуги, это радует, благодарю за признание. Служу Отечеству!, - написала певица в своем telegram-канале.

С самого начала спецоперации на Украине Юлия Чичерина поддерживает бойцов и выступает с концертами в военных госпиталях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, с самого начала спецоперации на Украине Юлия Чичерина поддерживает бойцов и выступает с концертами в военных госпиталях. Во время последнего выступления в родном Екатеринбурге она обратилась к офицерам с пламенной речью.

- Я выступала в госпиталях на Донбассе. Программу я исполнила ту же самую, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство и у людей улучшается настроение, они быстрее поправляются. Военнослужащим хочу пожелать скорейшего возращения в строй, тем, кто сейчас там, вернуться домой целыми и невредимыми, - сказала Юлия Чичерина.

После концерта исполнительница также пообщалась с военнослужащими и поблагодарила врачей госпиталя за их труд по реабилитации.

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