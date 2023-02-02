«Пятёрочка» поддержала программу профилактики детского ожирения в Свердловской области

Он был запущен при поддержке Правительства региона и государственной корпорации развития ВЭБ РФ, которая традиционно выступает оператором подобных проектов в стране. Торговая сеть стала первым представителем ритейла, поддержавшим инструмент социального воздействия.

Проект направлен на раннее выявление на уровне детских садов и школ детей с избыточной массой тела, создание эффективной модели профилактики ожирения и формирования правильного пищевого поведения. Ожидается, что по итогам работы нормализация или снижение индекса массы тела будет зафиксировано не менее чем у 400 детей, находящихся под наблюдением на протяжении года.

В рамках проекта на базе клиники «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге работает команда специалистов (педиатр, диетолог, клинический психолог, специалист по физической активности). Их задача - изменение образа жизни не только ребёнка, но и всей семьи, а также гармонизация детско-родительских отношений. При этом участие в проекте подразумевает сочетание индивидуальных очных и телемедицинских консультаций специалистов, возможность обучения в онлайн школе для родителей и прохождение интерактивного курса для закрепления и поддержания результата. Кроме того, врачи, которые привлекаются к участию в проекте, проходили дополнительное обучение в 4-х недельном курсе по современным основам детского питания. Обратиться к команде специалистов может любая семья, предварительно записавшись.

В разработке программы проекта по приглашению торговой сети приняла участие Мария Кардакова, нутрициолог, член Всероссийского союза диетологов, нутрициологов и пищевых технологов.

Для максимального привлечения внимания к проекту «Пятёрочка» также запустила в магазинах Екатеринбурга радиоролики с информацией о программе и условиях участия в ней. Помимо этого, компания предоставляет возможность для своих сотрудников, в случае необходимости, записать детей на профилактику.

«Наша задача – не просто обеспечить продуктами питания и необходимыми товарами гостей «Пятёрочки» почти по всей стране, а в том числе и мотивировать всех с раннего возраста потреблять правильную и здоровую пищу. Избыточный вес – это в первую очередь повышенный риск целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, поэтому именно ранняя диагностика и профилактика имеют огромное значение. К сожалению, проблема детского ожирения в обществе не вызывает настороженности, и зачастую взрослые не проявляют необходимого беспокойства. Мы хотим, чтобы жители Свердловской области, особенно молодые семьи, ответственно подходили к своему здоровью и здоровью своих детей и формировали правильные пищевые привычки», - отметила Алина Юхневич, руководитель программы «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».

Решение о разработке долгосрочной комплексной программы и апробации ее на территории Свердловской области было принято в результате проведения при содействии ВОЗ в 2019–2020 годах обследования 3000 детей в возрасте 7 лет в 70 школах Екатеринбурга. Данные исследования показали, что 27,7% детей, проживающих в регионе, имеют избыточный вес, в том числе 9,9% - ожирение. Эти параметры оказались выше средних показателей по стране. А у большинства детей уже в младших классах выявились факторы риска ожирения: малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение мобильными и компьютерными играми и неправильный режим питания.

Реализация проекта продлится до 31 июля 2024 года. В случае успешного завершения проект может быть масштабирован и на другие регионы страны.