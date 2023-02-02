Где поставить прививку кошке, собаке, домашним животным в Екатеринбурге и Свердловской области из-за карантина

Ставить прививку в карантин по бешенству нужно сделать всех домашним животным в двух районах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановления, которые ввели в Екатеринбурге и Полевском карантин по бешенству.

Согласно последнему постановлению, карантин был введен «в связи с выявлением случая бешенства у собаки на территории города Екатеринбурга, признанной неблагополучным пунктом по бешенству животных».

Введение карантина обязывает всех владельцев домашних животных привить их от этого смертельного вируса. Мы подготовили ответы на несколько важных вопросов о том, как долго будет действовать карантин в Екатеринбурге и как проводится вакцинация.

Какие районы попали под карантин по бешенству в Екатеринбурге и Свердловской области?

Карантин по бешенству действует в селе Косой брод Полевского городского округа. Также карантин введен в двух районах Екатеринбурга: Верх-Исетский и Широкая речка.

Как долго будет длится карантин по бешенству в Екатеринбурге и Свердловской области?

Карантин по бешенству в Екатеринбурге продлится до 16 марта 2023 года карантин по бешенству в селе Косой Брод Полевского объявлен до 17 марта 2023 года.

Что значит введение карантина по бешенству в Екатеринбурге и Полевском городском округе?

Это значит, что владельцы кошек, собак и других домашних животных, как козы, коровы, кони, овцы, обязаны поставить питомцам прививку.

Также запрещено трогать бездомных домашних животных на улице.

Сколько стоит прививка от бешенства для домашних животных в Екатеринбурге?

Прививка от бешенства для кошек, собак и других домашних животных доступна всем желающим бесплатно.

Где поставить прививку коту, псу, домашнему животному в Екатеринбурге?

Первый пункт вакцинации от бешенства находится по улице Красноуральской, 2, телефон +7 (343) 300 84 00. Второй пункт в переулке Дунитовый, 42, телефон +7 (343) 363 33 58.

Пункт вакцинации работают с 9 часов утра до 5 часов вечера.

Где поставить прививку в Полевском?

В Полевском пункты вакцинации работают по улице Челюскинцев, 44, телефон +7 (34350) 2 09 86, а также на улице Листопрокатчиков, 1.