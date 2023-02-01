«Рука черная, всем наплевать»: в Ивделе пожилая пациентка со сломанной ключицей три дня не могла добиться помощи от врачей

Боль беспокоила ее с 27 января. Фото: предоставлено героем публикации

Светлана Ивановна попала в Ивдельскую районную больницу 26 января с опоясывающим герпесом. Однако на следующий день, 27 января, 78-летняя пенсионерка по неосторожности упала, и сломала ключицу. Персонал помог ей добраться до койки, но к ее жалобам на боль не прислушивался. Только в понедельник, 30 января, ей сделали рентген, который показал перелом со смещением. А результат ЭКГ на руки ей так и не отдали. 31 января женщину выписали. Вечером того же дня пенсионерку направили в Североуральскую больницу.

Родные женщины считают, что врачи отнеслись безразлично к увечьям бабушки. Теперь они готовы дойти до суда, чтобы наказать медиков за халатность. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала внучка пострадавшей Ирина.

«БАБУЛЯ ПЛАКАЛА ОТ БОЛИ»

По словам внучки Ирины, женщина в силу возраста обладала шаркающей походкой. Да и передвигаться ей тяжело.

- Утром, бабушка пошла в туалет. Споткнулась об порог, не смогла удержаться и упала. Она закричала от боли, врачи подошли к ней, подняли и увели в палату. Как рассказала бабушка, врачи шептались между собой по поводу синяков на голове и руке. Они увели ее и не стали больше ничего делать. Кардиограмму бабушке не сняли, хирурга к ней не вызвали, - сетует Ирина.

Женщина чувствовала тошноту и головную боль после падения. Фото: предоставлено героем публикации

Светлана Ивановна позвонила внучке и рассказала, что сразу же почувствовала тошноту, головокружение, головную боль, а также сильный дискомфорт в руке, который появился после падения. Обезболивающих уколов, по словам Ирины, женщине не предложили.

- Бабуля плакала от боли: «Ирина, у меня рука черная, всем врачам наплевать». Бабушка звала врачей на помощь, стучала по кровати. Ей они сказали, что врачей мало, а бегать к ней – персонала не хватит. При этом, у бабули стоит кардиостимулятор, она говорила медикам, что ей нужна помощь. В последние дни у нее поднималось давление до 190/98. Врачи приходили, чтобы ставить капельницы, но перелом их не интересовал, - уверяет Ирина.

Уже 31 января, Светлана узнала от уборщицы, что ее выписывают из больницы.

- Она три дня терпела эту боль. Только 30 января, в Ивдельской больнице ей сделали рентген. И он показал перелом ключицы со смещением. Еще нашли по ЭКГ нарушения работы сердца. Когда бабушка, 31 января, оказалась дома, мы стали бить тревогу. Начали писать всем. Дошли до нашего мэра Ивделя – Владимира Михеля. В тот же день, бабушке вызвали скорую и отправили ее в больницу Североуральска, - говорит внучка.

«ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ СТРАДАЮТ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ»

В Североуральской больнице врачи провели обследования женщине. И обезболили беспокоившую ее ключицу. С момента травмы прошло уже шесть дней, а у пострадавшей женщины, по словам внучки, до сих пор видны гематомы на теле и голове.

- Бабушке будут делать операцию на ключице в ближайшее время. Я не могу понять, почему у врачей Ивдельской больницы такое отношение к пожилым людям… Они не боятся, что в старости к ним будут относиться также? – задается вопросом женщина. - Бабушка всю жизнь работала в госорганах, в колонии. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны. Я хочу, чтобы виновных людей, проявивших безразличие наказали. Мы готовы дойти до суда. Буду обращаться в Минздрав, в приемную президента, прокуратуру. Да куда угодно, лишь бы от безразличия не страдали наши бабушки и дедушки.

«КП-Екатеринбург» отправили запрос по поводу инцидента в пресс-службу Минздрава по Свердловской области. На момент публикации статьи ответ не поступил.

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