Какие выставки посетить в Екатеринбурге в феврале 2023 года

Выставки в Екатеринбурге можно выбрать по любым интересам и любым направлениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург считается одним из крупнейших культурных центров России. Неудивительно, что здесь ежемесячно проходит множество выставок и экспозиций в досуговых учреждениях города. Для тех, кто ищет интересные выставки Екатеринбурга в феврале 2023 года, пригодится афиша в музеях и галереях города.

«Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Богатейшая коллекция произведений испанского искусства, хранящаяся в знаменитом музее, прибыла на гастроли в филиал Эрмитажа на Урале. Гости музея могут увидеть работы живописцев, оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV - начала XIX века. Особое место в выставочном пространстве будет отведено гравюрному творчеству Франциско Гойи (1746 - 1828).

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

Выставка одного шедевра «Дар Благородной Бухары»

Место: «Эрмитаж-Урал»

2022 год объявлен Годом ислама в Российской Федерации. В стране отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Проект построен на фразе «Дар Благородной Бухары» - эта фраза на персидском, гравированная на некоторых серебряных предметах, некогда привезенных в подарок от имени бухарского эмира. Проект реализован в Омске и в Оренбурге.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 26 марта 2023 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

Выставка «Антика» и «Западноевропейское искусство XV - начала XX века»

Место: «Эрмитаж-Урал»

Еще одна выставка «Эрмитаж-Урал» относится к постоянным. В восьми залах находится 250 экспонатов. На Вайнера можно увидеть небольшие античные сосуды, светильники, статуэтки, самый ранний экспонат создан в VI веке до нашей эры. 100 произведений представляют собой итальянскую, голландскую, фламандскую, французскую и немецкую школы.

Выставка работает с 26 октября 2022 года до 1 января 2024 года

Взрослый билет стоит 300 рублей. Льготный - 100 рублей.

Адрес: ул. Вайнера, 11, телефон 8 (343) 371-06-26

«Украина. На переломах эпох»

Место: Исторический парк «Россия - моя история»

Проект объясняет истоки происходящего на Украине. В 10 залах покажут такие события, как Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР и герои и предатели в годы Великой Отечественной войны, распад СССР и начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию.

Выставка работает до 5 февраля 2023 года.

Вход свободный.

Адрес: ул. Народной воли, 49

«От великих потрясений к Великой Победе. 1917 — 1945»

Место: Исторический парк «Россия - моя история»

Для мультимедийной выставки были использованы 700 архивных документов, 3000 информационных статей, 1000 часов документальной хроники и 5 авторских инсталляций.

Экспозиция расскажет о крупных тяжелых событиях в первой половине XX века. Зрители узнают, каковы были истинные причины революции в России, кто стоят за этими изменениями, кем были реальные герои того времени.

Билет стоит 100 рублей.

Адрес: ул. Народной воли, 49

«Не словом, а делом»

Место: Исторический парк «Россия - моя история»

Новая интерактивная выставка рассказывает о жизни двух героев - Петра Первого и Никиты Демидова. Именно на Урале отливали пушки для петровской армии. Гости парка увидят панораму на 360 градусов Невьянска Петровской эпохи, металлургическую фабрику в VR-пространстве и смогут покрутить колесо.

Выставка работает с 4 ноября в формате постоянной экспозиции парка.

Билеты от 100 рублей

Адрес: ул. Народной воли, 49

«Жизнь с вирусами»

Место: Исторический парк «Россия - моя история»

Выставку разработали вместе с учеными Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех. Экспозиция подготовлена Политехническим музеем.

На выставке будут предоставлены последние научные данные о современной вирусологии.

Екатеринбург стал одним из 15 российских городов, где выставка презентована.

Выставка работает до 15 февраля 2023 года

Билеты от 100 рублей

Адрес: ул. Народной воли, 49

Выставка «Тайна Да Винчи»

Место: Дом Поклевских-Козелл

Если вы или ваш ребенок интересуются инженерией, то обратите внимание на выставку изобретений Леонардо да Винчи. Питерские мастера создали изобретения да Винчи по его чертежам и рисункам. На экспозиции представлены парашют, танк, пушка, водолазный костюм, зеркальная комната. Картина «Тайная вечеря» воплощена в необычном исполнении.

Выставка работает с 20 октября 2022 года по 23 февраля 2023 года.

Взрослый билет - 350 рублей, детский - 250 рублей

Адрес: ул. Малышева, 46, телефон 8 (343) 376-47-62

«Искусство или жизнь? Мифологизация бытия»

Место: «Синара-Центр»

Выставка вдохновлена сшитым Леонидом Тишковым костюмом в технике «уральского коврика». Концептуально идею поддержали 64 художника. Мифологизация для всех этих художников - это способ посмотреть на мир по-новому.

Выставка работает до 12 февраля 2023 года

Взрослый билет стоит 150 рублей, льготный - 100 рублей

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4

«Рерих. Путь к свету»

Место: Свердловская киностудия

Проект подготовила креативная студия «Р-Арт». Выставка покажет жизнь художника в формате «оживших полотен».

В экспозиции использовано 80 картин из музеев, картинных галерей и частных коллекций шести стран мира: России (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Извара), Индии (Дели, Бангалор, Варанаси, Наггар), США (Нью-Йорк), Англии (Лондон), Франции (Париж), Болгарии (София).

Выставка работает с 21 февраля по 9 апреля 2023 года.

Билеты стоит от 350 рублей.

Адрес: пр. Ленина, 50ж

Выставка «Метенков и его виды Урала»

Место: Дом Метенкова

Только для открыток Вениамин Метенков отобрал 720 видов Урала. Сколько фотоснимков он сделал изначально, никому не известно. Для панорамы Екатеринбурга он делал снимки в серии из 12 снимков с колокольни Екатерининского собора и с храма Большой Златоуст в 1895 году.

Выставка работает с 19 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Взрослый билет - 200 рублей, детский – 50 рублей.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 36, телефон 8 (343) 371-38-14

Архитекторская выставка «Ум не терпит неволи. Из альбома архитектора Домбровского»

Место: Дом Метенкова

На выставке показаны 40 листов с рисунками архитектора Сигизмунда Домбровского и 12 макетов, созданных на их основе. Архитектор был руководителем группы, разрабатывающей план Большого Свердловска.

Выставка работает с 15 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 года.

Взрослый билет - 200 рублей, детский - 50 рублей.

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 36, телефон: 8 (343) 371-38-14

«Старая, старая сказка, или Рождество и волшебство»

Место: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

В честь семейных праздников музей подготовил теплую выставку «Сатрая, старая сказка или Рождество и волшебство». Свои работы представят лучшие уральские и российские ювелиры и мастера камнерезного искусства. Они представят резьбу по кости (от ювелирных до декоративно-прикладных произведений), резьбу и роспись по камню, резьбу и роспись по лаку и перламутру, объемные каменные мозаики, горячие эмали по гильошировке, художественную огранку, филигрань и драгоценные камни. Все произведения искусства будут объединены темой новогоднего зимнего волшебства.

Выставка работает до 12 марта 2023 года

Билет стоит от 100 рублей

Адрес: пр. Ленина, 37

Экспозиция «Свердловск: говорит Москва!»

Место: Музей военной истории

Выставка посвящена деятельности Всесоюзного комитета радиовещания и работе диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана во время его эвакуации в Свердловск с осени 1941 года по весну 1943 года.

Авторы экспозиции построили радиостанцию, где шла работа диктора. Также гости выставки увидят редкие архивные кадры работы Левитана в студии.

Выставка работает до 31 декабря 2024 года.

Билет стоит от 100 рублей.

Адрес: ул. 8 Марта, 28

«Буткинский узор. История ковроткачества на Урале»

Место: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала

Экспозиция рассказывает о уникальном художественном промысле Среднего Урала. В конце XIX века Буткинского села изготовляли вязаные и тканые изделия: платков, чулок, рукавиц из шерсти домашнего прядения.

Работы высоко ценились. Известно, что ковер «Красные богатыри» с местного заводы был отправлен на международную выставку в Монреаль.

Выставка работает до 15 марта 2023 года.

Билет стоит от 80 рублей.

Адрес: ул. Чапаева, 10

«Пятнадцать оттенков советского»

Место: «Ельцин-центр»

Фотограф Евгений Кондаков сделал путеводитель по Советскому Союзу, пятнадцати советским республикам, ставшими независимыми странами.

Выставка работает до 12 февраля

Бесплатно

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

«АБТ-полис»

Место: «Ельцин-центр»

АБТ-полис – это вымышленный город, который придумали участники инклюзивной студии «ЗАрисовки», в нее входят люди с инвалидностью и без. Весной вместе с художницей Олесей Ильенок они исследовали Екатеринбург и устройство других городов, а затем совместно придумали свой собственный.

Они создали карту из керамических моделей зданий, деревьев, памятников, которая стала главным экспонатом выставки.

Выставка работает до 26 февраля

Бесплатно

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

«Девяностые детей»

Место: «Ельцин-центр»

Художники, которые родились в 1980-1990-ые годы, покажут свое видение девяностых так, как они запомнили свое детство и юность.

Два произведения на выставке – это графические постановки пьес Светланы Баженовой и Дамира Ханифуллина, победителей конкурса «Зачем я это помню».

Выставка работает с 17 февраля

Вход по билету в арт-галерею.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3