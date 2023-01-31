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Происшествия31 января 2023 19:10

В Свердловской области пять человек отравились угарным газом

В селе Дружинино скончались две женщины и трое мужчин
Дарья ЧИПУРИНА
Обстоятельства инцидента выясняются

Обстоятельства инцидента выясняются

Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Дружинино Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили информационному агентству ТАСС 31 января в пресс-службе регионального Минздрава.

На данный момент информация подтверждается в ведомстве.

Также ранее телеканал РЕН ТВ сообщил об инциденте. По предварительной информации пострадали две женщины и трое мужчин.

В СУ СКР по Свердловской области пообещали предоставить комментарий КП-Екатеринбург позднее.

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