Семьям участников СВО помогут материально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, как получить единовременную выплату членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции в Свердловской области.

Решение о единовременной выплате принято на заседании правительства Свердловской области. Ее размер – 20 тысяч рублей. Полагается она каждой семье участника специальной военной операции и, также, несовершеннолетним детям участников спецоперации.

- Базовая выплата – 20 тысяч рублей, если в семье один ребенок – еще плюс 20 тысяч, два ребенка – еще плюс 20 тысяч. Если семья – супруги и двое детей, соответственно, суммарная выплата будет составлять 60 тысяч рублей, - говорит Андрей Злоказов. - У нас заложено два механизма получения такой выплаты. Основной механизм – беззаявительный, регистровый. Муниципальные образования в адрес управления социальной политики направят реестр семей и несовершеннолетних детей. Мы сами проверим по межведомственным запросам всю необходимую информацию. Эта выплата будет переводиться на банковские счета граждан.

В само постановление заложили категорию членов семей участников СВО не только тех, кто мобилизован с 21 сентября, а с момента начала операции, то есть с 24 февраля 2022 года.

Деньги переведут на каждого ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй способ – заявительный, это для граждан, какой-то информацией о которых муниципальные образования могут не располагать. Нужно обратиться с заявлением в управление социальной политики, расположенное в конкретном муниципальном образовании. Всю необходимую информацию для назначения выплаты управление соберет самостоятельно.

Если ребенок старше 18 лет учится в техникуме, либо получает высшее образование, то выплата на этого ребенка тоже будет предусмотрена до достижения возраста 23 лет.

В регионе поставлен приоритет в поддержке такой категории, как члены семей участников спецоперации перед всеми учреждениями социальной защиты.

- Сейчас мы также прорабатываем механизм бесплатности оказания услуг. Если у нас по несовершеннолетним итак услуги, оказываемые центрами социального обслуживания, по законодательству бесплатны. Но члены семей могут нуждаться в помощи на дому, или, например, в стационарной помощи. Для оказания социальных услуг учреждениями этой категории, мы вносим изменения о бесплатности таких услуг, - говорит министр.

Также актуален вопрос: куда обратиться за бытовой, информационной и психологической помощью членам семей участников СВО?

- Существует общероссийский штаб «Мы вместе». Деятельность такого формата зарекомендовала себя еще в ковидные времена. Сейчас штаб подключился к оказанию социальной, адресной, бытовой, юридической и другой помощи. Подключаются волонтеры, специалисты министерств социального блока, - заключает министр Андрей Злоказов.

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