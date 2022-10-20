Родители избитой девочки даже не обратились в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге две ученицы 6 класса школы № 151 избили подругу. Девочкам всего 12, но они уже готовы разбираться на кулаках. Вечером 19 октября под окнами школы состоялась «стрелка». Прокуратура Кировского района проводит проверку.

- Согласно объяснениям несовершеннолетних, конфликт произошел из-за нецензурных высказываний пострадавшей в адрес членов семьи одной из нападавших девочек. После происшествия другие учащиеся школы довели пострадавшую до Молодежного центра, - рассказали в свердловской прокуратуре.

По данным «КП-Екатеринбург», это далеко не первый конфликт трех подружек. Сейчас все участники потасовки готовы отказаться от претензий. Алиса и Софья (имена изменены – прим.ред) учатся в одном классе. Причиной конфликта стала перепалка на уроке физкультуры.

- Алиса назвала мать Софьи проституткой. Софья вызвала обидчицу на драку и вместе с подругой из параллельного класса напала на нее. Пострадавшую осмотрели в детской больнице № 9. У нее лишь ушибы, переломов нет, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Сейчас с детей и их родителей берут объяснения полицейские. А в школе пытаются вычислить «оператора», который снял избиение Алисы.

- Никто из родителей участниц конфликта в полицию не обращался. Сотрудники отдела полиции №2 установили личности несовершеннолетних и вызвали их вместе с законными представителями в территориальный ОВД для опроса, - добавили в городской полиции.