Хочу больше: как увеличить сумму ипотеки, если не хватает на квартиру мечты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы долго планировали покупку квартиры и, наконец, решились на ипотеку. Рассчитали условия займа на ипотечном калькуляторе, отправили заявку в банк и получили одобрение. Только вот сумма кредита оказалась меньше, чем вы рассчитывали, и на понравившуюся квартиру ее явно не хватает. Не отчаивайтесь!

Сумму кредита можно попробовать «вырастить» в рамках уже одобренной заявки, подавать новую не придется. Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, как это сделать.

Спойлер: в журнале Домклик есть подробнейшая инструкция о том, как можно изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком — читайте ее здесь. А мы сейчас рассмотрим самые простые, но при этом работающие способы увеличить размер кредита.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Посоветоваться со своим ипотечным менеджером — это первое, что стоит сделать в подобной ситуации. Если вы берете ипотеку в Сбере, такой менеджер будет прикреплен к вам сразу после одобрения заявки на кредит. Его задача — помочь вам собрать необходимые документы, подсказать последовательность действий в процессе оформления ипотеки и покупки квартиры.

И ответить на ваши вопросы — в том числе о том, как изменить сумму или другие параметры ипотечного займа. После того, как вы обсудите и выберете подходящее именно для вас решение, заявка отправится на повторное рассмотрение.

Если зарегистрироваться в личном кабинете на сервисе Домклик, то получать всю актуальную информацию и консультироваться со своим менеджером можно будет в любое время и в любом месте, где есть интернет — все подобные вопросы решаются онлайн, без визита в банк.

Фото: Shutterstock

А какие вообще возможны решения в ситуации, когда одобренной суммы займа не хватает на квартиру мечты? Об этом — дальше.

УВЕЛИЧИТЬ СРОК КРЕДИТА

При увеличении срока кредитования ежемесячный платеж снижается, а вслед за ним — и финансовая нагрузка. Например, вы указали срок 10 лет при сумме кредита 4,5 млн рублей. За эти деньги можно купить однокомнатную квартиру на вторичке в Чкаловском районе Екатеринбурга... и найти еще массу вариантов. Ваш ежемесячный платеж при таком раскладе составит 52 тысячи рублей. Согласитесь, эта сумма впишется в бюджет далеко не каждой семьи, и банк это обязательно учтет: нужную вам сумму могут не подтвердить.

Если увеличить срок кредитования до 15 лет, то платеж снизится до 43 тысяч рублей. Тогда, возможно, одобренная сумма ипотеки будет больше.

На заметку: средняя сумма ипотечного кредита в Свердловской области в августе этого года составила чуть больше 3 миллионов рублей (по данным Банка России).

Рассчитать условия ипотеки и понять зависимость ежемесячного платежа, суммы кредита и его срока можно с помощью ипотечного калькулятора на Домклик. Плюс в том, что вы сразу увидите, какой доход вам необходим для оформления займа. А заодно — и на какой налоговый вычет можно рассчитывать.

Источник: Домклик

По данным Банка России, в августе 2022 года жители Свердловской области брали ипотеку в среднем на 22 года. Хорошо, если задумался о новоселье в юности. А если понимаешь, что, по графику выплат, гасить ипотеку придется еще и на пенсии? В этом случае увеличивать срок кредита не стоит. И не потому, что банк не одобрит такого оптимизма — предельный возраст заемщиков недавно опять увеличился — но вам самим так будет спокойнее. Наоборот, в этом случае выгоднее сделать срок ипотеки меньше… увеличив доход.

УЧЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

Если вы сдаете квартиру, занимаетесь репетиторством или подрабатываете на фрилансе, имеет смысл официально подтвердить свой дополнительный доход, а потом предоставить в банк соответствующие документы.

Логика простая: чем выше ваш доход, тем убедительнее платежеспособность, а значит вы «потянете» большую сумму кредита.

НАЙТИ СОЗАЕМЩИКА

Для банка наличие созаемщиков — дополнительная гарантия возврата кредита. Созаемщиком может стать кто угодно, не только муж, жена или родственник. В этом случае банк будет учитывать общий доход всей «команды», берущей кредит.

Максимальное число созаемщиков по ипотеке — не более трех физических лиц. От их совокупного дохода и будет зависеть максимальная сумма одобренного вам займа.

О том, кто может стать созаемщиком и какие нюансы в этом случае нужно знать, читайте здесь.

Фото: Shutterstock

Но прежде чем искать новых соратников, хорошо бы избавиться от старых — долгов.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Если у вас уже есть кредит, даже небольшой, банк может снизить сумму ипотеки. То же самое произойдет, если вы являетесь поручителем по другому кредиту. Поэтому для увеличения суммы погасите кредиты и закройте кредитные карты, даже неиспользованные, выйдите из состава поручителей по чужому кредиту.

КСТАТИ

А если денег нужно меньше, чем пообещал дать вам банк? Например, нашелся прекрасный вариант квартиры подешевле или любимые родственники в последний момент подкинули деньжат. В этом случае вам даже не придется менять свою заявку. Вы можете воспользоваться любой суммой в рамках одобренной банком. Есть, пожалуй, только одно ограничение: минимальная сумма ипотечного кредита — 300 тысяч рублей.

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