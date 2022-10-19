Евгений Куйвашев анонсировал строительство второй кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга

Первое транспортное кольцо - ЕКАД - завершили в сентябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем Екатеринбург станет похож на Москву. Как и у столицы, у нас тоже будет несколько транспортных колец вокруг города. Одно уже построили - называется ЕКАД и в сентябре его официально завершили. В церемонии открытия движения участвовал Президент России Владимир Путин.

А про будущее второе транспортное кольцо сегодня, 19 октября, на строительной выставке 100+ TECHNO BUILD рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, трасса, которая замкнула кольцо в этом году, вскоре окажется уже внутри Екатеринбурга.

- Надо планировать следующий обход, потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом. Там Академический, Солнечный подпирает, свободные земли. Я знаю, что коллеги прорабатывают вопрос планировочных решений, - отметил Евгений Куйвашев.

Добавим, что ранее об идее возможного строительства второго транспортного кольца вокруг Екатеринбурга высказывался экс-губернатор Эдуард Россель.

- Я рассчитывал, что лет на 50 ЕКАДа хватит, но немного ошибся, потому что уже сегодня Екатеринбург подходит к этой кольцевой дороге, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Эдуард Россель. - Думаю, лет через 15-20 эта кольцевая дорога будет внутренним кольцом Екатеринбурга. Мы с Евгением Владимировичем обсуждали этот вопрос. Я считал, что километров на 10 надо отступить и новое кольцо делать. Он говорил, что не на 10, а на 30 километров надо отступить и начать проектировать. Есть резон. Если через 30 километров делать кольцо, то на это кольцо попадает много городов Свердловской области. Они окажутся в его экономической зоне развития.

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