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Общество19 октября 2022 6:59

«Привет, кудрявый»: Сотрудники «Сима-ленда» ответили на критику блогера Ильи Варламова

Сотрудники записали новое видео, в котором преувеличили слова урбаниста о внутренней работе компании
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Каждую реплику сотрудники обыгрывали шуточными сценками. Фото: скриншот видео

Каждую реплику сотрудники обыгрывали шуточными сценками. Фото: скриншот видео

В «Сима-ленде» сотрудники записали видео в ответ на критику известного блогера и урбаниста Ильи Варламова. Ранее он иронично описывал в своих видеороликах внутренние правила компании, интерьер офиса.

В видеоролике, записанном сотрудниками компании, представлены слова блогера, а затем их гиперболизированное отражение в сценках, которые воспроизводят сотрудники «Сима-ленда». Так, например, блогер рассказывает о танцах на фоне триколора. В то же время, сотрудницы в бальных платьях под цвет российского флага начинают обыгрывать эту фразу. И таким образом, будто девушкам под дулом автоматов запрещают двигаться во время исполнения гимна Российской Федерации.

Илья Варламов раскритиковал даже фотосессии на железном коне

Илья Варламов раскритиковал даже фотосессии на железном коне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работники компании даже посмеялись над словами о том, что их заставляют наизусть учить песни Григория Лепса, перед его выступлением в компании. Так, группу людей учит строгая преподавательница, которая нарочито следит за тем, чтобы никто не фальшивил при исполнении популярного шлягера «Самый лучший день».

Также блогер Варламов рассказывает о том, что девушек принуждают к фотосессиям на железном коне. А сотрудницы показывают эту металлическую скульптуру, импровизируют, будто вся очередь рыдает из-за того, что им надо запечатлеть себя верхом на ней.

Блогер отмечал, что офис компании выглядит слишком вычурно

Блогер отмечал, что офис компании выглядит слишком вычурно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не осталась без внимания и фраза урбаниста о том, что в офисе компании слишком уж роскошно. По его мнению, это: «Апофеоз стиля цыганского барокко». На эту реплику сотрудники показывают настоящие нарядные цыганские пляски у золотого «Запорожца» и отмечают: «Слишком много золота! Красавчики! Обожаю цыганское барокко».

А в конце видеоролика тысячи сотрудников выстраиваются, чтобы сказать Илье Варламову главные слова. Они произносят фразу: «Варламов! Собаки лают – караван идет». А в конце они подкидывают кавказские шапки и скандируют: «Привет, кудрявый!».

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