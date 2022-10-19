«Привет, кудрявый»: Сотрудники «Сима-ленда» ответили на критику блогера Ильи Варламова

Каждую реплику сотрудники обыгрывали шуточными сценками. Фото: скриншот видео

В «Сима-ленде» сотрудники записали видео в ответ на критику известного блогера и урбаниста Ильи Варламова. Ранее он иронично описывал в своих видеороликах внутренние правила компании, интерьер офиса.

В видеоролике, записанном сотрудниками компании, представлены слова блогера, а затем их гиперболизированное отражение в сценках, которые воспроизводят сотрудники «Сима-ленда». Так, например, блогер рассказывает о танцах на фоне триколора. В то же время, сотрудницы в бальных платьях под цвет российского флага начинают обыгрывать эту фразу. И таким образом, будто девушкам под дулом автоматов запрещают двигаться во время исполнения гимна Российской Федерации.

Илья Варламов раскритиковал даже фотосессии на железном коне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работники компании даже посмеялись над словами о том, что их заставляют наизусть учить песни Григория Лепса, перед его выступлением в компании. Так, группу людей учит строгая преподавательница, которая нарочито следит за тем, чтобы никто не фальшивил при исполнении популярного шлягера «Самый лучший день».

Также блогер Варламов рассказывает о том, что девушек принуждают к фотосессиям на железном коне. А сотрудницы показывают эту металлическую скульптуру, импровизируют, будто вся очередь рыдает из-за того, что им надо запечатлеть себя верхом на ней.

Блогер отмечал, что офис компании выглядит слишком вычурно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не осталась без внимания и фраза урбаниста о том, что в офисе компании слишком уж роскошно. По его мнению, это: «Апофеоз стиля цыганского барокко». На эту реплику сотрудники показывают настоящие нарядные цыганские пляски у золотого «Запорожца» и отмечают: «Слишком много золота! Красавчики! Обожаю цыганское барокко».

А в конце видеоролика тысячи сотрудников выстраиваются, чтобы сказать Илье Варламову главные слова. Они произносят фразу: «Варламов! Собаки лают – караван идет». А в конце они подкидывают кавказские шапки и скандируют: «Привет, кудрявый!».

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