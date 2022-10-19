Школьника, обвиняемого в сожжении пенсионерки в Алапаевске, на два месяца отправили под домашний арест

Его 12-летний подельник остался на свободе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области следователи продолжают разбираться в истории с сожжением пенсионерки из Алапаевска. В преступлении подозреваются 16-летний выпускник коррекционной школы и его 12-летний друг. По предварительным данным, 16 октября они избили женщину, облили ее соляркой и подожгли. При этом один из них, оставаясь на свободе, рассказал журналистам, что избиением бездомных они давно занимаются ради развлечения.

- Ее поджег мой друг. С ноги ударил – она упала. Начал запинывать. Потом за соляркой сбегал или бензином. Сказал, что она попрошайничает, у всех денег просит и за это он ее и сжег, - рассказал журналистам 12-летний подозреваемый.

Сегодня стало известно, какая мера пресечения избрана для 16-летнего подростка, подозреваемого в сожжении женщины.

- В отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, который участвовал в избиении пенсионерки в Алапаевске, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Под домашним арестом школьник будет до 17 декабря 2022 года.

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