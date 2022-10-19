В январе 2023 года погода будет теплее обычного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр России опубликовал возможный долгосрочный прогноз погоды с октября 2022 по март 2023 года. В Свердловской области аномальных морозов не ожидается, но и на тепло рассчитывать не стоит.

На Урале в октябре температура воздуха будет в пределах нормы. При этом синоптики Уральского гидрометцентра обещают, что в 20-ых числах октября в регионе закончится сезон дождей. В области начнет выпадать снег.

В ноябре в Свердловской области температура воздуха будет на отметке «около нормы». Возможно, погода будет прохладной. В декабре значения будут такие же. А вот в январе 2023 года синоптики ожидают отхождение от нормы в сторону «выше». Это означает, что погода будет теплой погоде. В феврале и марте 2023 года в Свердловской области температурные показатели будут в пределах нормы.

- Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Уральского федерального округа, в центральных и юго-восточных районах Сибирского федерального округа, в юго-западных районах Дальневосточного федерального округа, - говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге на неделю с 17 по 23 октября 2022. Горожан ожидает снег с дождем, ветер и каша на дорогах. В четверг, 20 октября, днем температура поднимется до +6 градусов, 21 октября – до +4 градусов. В субботу, 22 октября, похолодает до 0 градусов. В воскресенье потеплеет до +2 градусов. Также синоптики заявили, что снег в Екатеринбурге ожидается 23 октября.