Завершены поиски мужчины, пропавшего после ДТП под Первоуральском

Вячеслав Семенов исчез 16 октября после того, как попал в аварию на Infiniti. Фото: поисковый отряд «Прорыв»/паблик «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

В Свердловской области завершились поиски 47-летнего Вячеслава Семенова, который пропал 16 октября. Он попал в ДТП и исчез. Мужчину нашли мертвым, сообщает поисковый отряд «Прорыв».

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

В Следственном комитете и ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Местные жители рассказали «КП-Екатеринбург», что Семенов был за рулем Infiniti. Он не вписался в поворот, машина улетела в кювет и перевернулась. Авария произошла на горе Теплая. Однако ни в машине, ни рядом с ней мужчину не обнаружили.

В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что информация о перевернутом авто поступила им 16 октября. Инспекторы не нашли никого на месте ДТП. Они даже искали его в лесу. При этом номер телефона мужчины был недоступен.

В ОМВД по Первоуральску «КП-Екатеринбург» сообщили, что к ним обращался брат пропавшего. Он рассказал, что Семенов утром 16 октября уехал из Екатеринбурга. Чуть позже он узнал, что Вячеслав попал в аварию. Брат пропавшего заявил, что его родственник не злоупотреблял алкоголем и никогда не уходил из дома. Поисками Семенова занимались волонтеры и полиция.