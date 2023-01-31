Жительнице Екатеринбурга пришла квитанция на 26 тысяч рублей за капремонт

Случай оказался не единичным Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Екатеринбурга получила квитанцию за январь и обомлела. Сумма за капремонт превышала 26 тысяч рублей. Понять откуда такие числа сразу не удалось: предыдущие жильцы квартиры в девятиэтажке на Уралмаше платили за все исправно, а сама она живет в этом доме лишь несколько месяцев.

- В этот раз квитанции за капремонт было две: первая, как и всегда, на небольшую сумму, а вот во второй – 26 405 рублей, - рассказывает «КП-Екатеринбург» собственница квартиры Екатерина.

На квитанции было написано, что вся сумма является перерасчетом за время, начиная с ноября 2014 года.

- Если сравнивать обычный счет на стандартные 400 рублей, то он адресован на имя собственника, которое полностью прописано. В «золотой» квитанции было написано просто «собственнику», - объясняет девушка. - Не совпадали и лицевой счет, и даже площадь квартиры.

Квитанция с "золотой" суммой. Фото: предоставлено Екатериной

В пресс-службе Регионального фонда содействия капитальному ремонту вопрос решили быстро. Как оказалось, девушка не единственная жительница этого дома с такой проблемой. Ошибка возникла из-за сбоя в Едином расчетном центре.

- Произошел технический сбой. Система по какой-то причина выдала неверные данные и рассчитала огромные суммы. Здесь неправильно все, начиная от лицевого счета, заканчивая площадью квартиры. Платить по этой квитанции ничего не нужно, - объяснили «КП-Екатеринбург» в Региональном фонде капремонта.

На горячую линию Фонда обратились жители и соседней квартиры с таким же вопросом. Поэтому в организации пришли к выводу, что система Единого расчетного центра допустила массовые ошибки.

В ЕРЦ ситуацию подтвердили. Ошибочный лицевой номер уже ликвидирован, а правильная квитанция с реальной суммой уже отправлена собственнику.

- Лицевой счет был открыт ошибочно, проведены начисления за длительный период. Сейчас данные откорректированы, а лицевые счета закрыты, - уточнили в пресс-службе ЕРЦ.