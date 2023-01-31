В Екатеринбурге будут строить свою «кремниевую долину» с крупнейшим скалодромом

Макет будущего Контур-Парка показали консулам из 13 стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на Широкой речке начнется строительство «уральского Гугла». Так в народе называют IT-кластер Контур-Парк, который будет играть роль одновременно зоны отдыха для горожан и рабочей площадки для IT-специалистов, разрабатывающих новый софт. Разместится он на территории площадью в 16 гектар и будет примыкать к существующим зданиям компании СКБ-Контур. 31 января его макет показали консулам из 13 стран, участвовавшим в Совете представителей иностранных государств.

Коридоры в новом IT-кластере будут оформлены похожим образом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы растем и нам нужны еще площади. Так и родилась идея строительства Контур-Парка. И мы признательны правительству Свердловской области за то, что наш проект был признан инвестиционным и была выделена земля площадью 16 гектар, - рассказала Светлана Стрельникова, заместитель генерального директора СКБ Контур.

Комната для переговоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В IT-кластере на Широкой речке появится порядка десяти новых офисных зданий, которые будут соединены друг с другом надземными переходами. В самих зданиях разместятся программисты и другие IT-специалисты компании. Предполагается, что в этих переходах они смогут ездить из одного здания в другое на самокатах или аналогах сегвея.

- Также в Контур-парке будут объекты для жителей города, - отметила Светлана Стрельникова. – Во-первых, это учебно-образовательный центр, который мы запускаем совместно с УрФУ. Вряд ли я кого-то шокирую, если скажу, что сейчас наблюдается большой дефицит IT-кадров во всех отраслях, а не только в таких IT-фирмах, как наша. В учебном центре мы будем заниматься подготовкой и переподготовкой кадров в IT-сфере для всех предприятий Екатеринбурга и Свердловской области.

IT-кластер разместится на площади в 16 гектар на Широкой речке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также здесь появится самый крупный в Екатеринбурге скалодром, на котором можно будет проводить соревнования международного уровня. Неподалеку разместится спортивно-досуговый центр со спортплощадками.

- Больше трети площади парка будет отдано под зеленые насаждения с велодорожками и местами для отдыха, - объясняет Светлана Стрельникова. – Это будет достопримечательность города и точка притяжения в Екатеринбурге для IT-умов. В планах строительство до 2030 года. Внешние обстоятельства вносят коррективы в наши планы, но пока мы надеемся успеть до 2030 года.

Одно из рабочих мест IT-специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО!

Что стало с IT-отраслью за год санкций?

- С одной стороны год непростой – очень много изменений. При этом есть явно выраженный интерес к импортозамещающим IT-решениям, которые позволяют России быть технологически независимой, - рассказал генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных. – Сейчас большой спрос на продукты для коммуникаций, бухгалтерии и информационной безопасности. То же приложение Контур-Толк, аналог Зума, стало очень востребовано в середине прошлого года. Среди мер поддержки IT-специалистов можно упомянуть льготную ипотеку. Она востребована – сотрудники спрашивают, пользуются. Очень важна сейчас и история с отсрочкой по частичной мобилизации, которая была, и по призыву.