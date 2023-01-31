Как выбрать ЗАГС в Екатеринбурге для свадьбы в 2023 году

Любая пара может выбрать себе подходящий зал для церемонии регистрации брака. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Екатеринбурге и пригороде появилось сразу две новых локации, где можно расписаться уральцам, которые решили сыграть свадьбу. Помимо этого в Екатеринбурге работают районные ЗАГСы. Для того, кто планирует свадьбу в 2023 году, можно выбрать из списка дворцов бракосочетаний и ЗАГСов Екатеринбурга.

ЗАГС Верх-Исетского района Екатеринбурга

Дворец бракосочетаний расположен на выезде из города. Входная группа в здание ЗАГС символически украшена крупной аркой, что дает возможность сделать групповое фото для молодоженов и их близких в памятный день.

На первом этаже сотрудники ЗАГС оборудовали ботанический сад с небольшим фонтаном. На втором этаже проходят торжественные церемонии. Здесь можно провести белоснежную свадьбу – зал оформлен в белых тонах и украшен большим количеством зеркал.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница, 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00, суббота – по поданным заявлениям

Адрес: ул. Металлургов, 44, +7 (343) 242-37-91, +7 (343) 242-51-43

ЗАГС Железнодорожного района

В этом Дворце бракосочетаний можно провести торжественную церемонию под живую музыку. Основной зал оформлен в белых и золотых тонах. Подготовиться жених и невеста могут в специальных комнатах.

После церемонии парам и их близким предлагают пройти в фуршетный зал, где гости поднимут бокалы за молодых.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница, 9:00-17:00, без перерыва, в субботу – по поданным заявлениям

Адрес: ул. Братьев Быковых, 7, +7 (343) 370-36-35

ЗАГС Кировского района

ЗАГС считается самым большим по площади во всем городе. В нем есть комнаты, где жених и невеста могут подготовиться к церемонии.

В здании есть роскошный белый зал для церемоний, украшенный аркой из огромных бутонов белых роз. Белый цвет дополнен бежевым и золотым в отделке мебели.

Рядом с ЗАГС есть скамейка в форме сердца, где также можно сделать несколько удачных кадров для свадебного фотоальбома.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00, в субботу – по поданным заявлениям

Адрес: ул. Лодыгина, 8, +7 (343) 374-29-73, +7 (343) 374-15-62

ЗАГС Ленинского района Екатеринбурга

ЗАГС находится в центре города, что привлекает пары тем, что добраться до него легко из любой точки Екатеринбурга. Перед регистрацией жених и невеста могут подготовиться к торжественному событию в просторных комнатах.

Основной зал запоминается алой ковровой дорожкой с белыми столом и стульями в классическом стиле. В 2020 году в этом отделении открыли второй зал для торжественных церемоний. Во Дворце бракосочетаний есть белоснежная арка, украшенная цветами, а сами интерьеры на первом и втором этаже подготовлены к тому, чтобы в них проводили фотосъемку.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница и суббота 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 105, корп. 1, +7 (343) 212-80-08

ЗАГС Октябрьского района

Дворец бракосочетаний расположен недалеко от парка Маяковского. Основной зал для свадебной церемонии выполнен в белом и изумрудном цветах.

До начала церемонии привести себя в порядок жених и невеста могут в специальных комнатах. В интерьерах этих комнат допустимо провести фотосъемку перед началом церемонии, так как они также торжественно оформлены.

После церемонии молодожены могут пригласить гостей в фуршетный зал и получить первые поздравления в статусе новой семьи.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00, в субботу – по поданным заявлениям

Адрес: ул. Луначарского, 220, +7 (343) 254 69 88

ЗАГС Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Недавно зал для торжеств обновили. Теперь полностью белоснежный зал для церемонии дополнен изящными хрустальными люстрами.

Перед мероприятием жених и невеста могут перевести дух и привести себя в порядок в специальной комнате.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница и суббота 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00

Адрес: ул. Кузнецова, 2, +7 (343) 331 18 40

ЗАГС Чкаловского района

Сотрудники ЗАГС сделали привлекательным даже фасад здания. Входная группа оформлена символами любви и верности. Также рядом со входом в здание есть скульптура жениха и невесты, что тоже настраивает гостей торжества на нужный лад.

Зал небольшой, подойдет для тех, кто хотел бы отметить день свадьбы в кругу самых близких людей. Акцентом в белом зале можно считать крупную хрустальную люстру. Для приглашенных есть кресла и стулья, обитые бардовым бархатом.

Сделать удачные снимки можно на первом этаже у выхода из здания, здесь также оформлена небольшая фотозона в классическом стиле.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница 9:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00, в субботу – по поданным заявлениям

Адрес: ул. Титова, 26, +7 (343) 297-13-97, +7 (343) 210-85-10

ЗАГС при Храме-на-Крови

Летом 2022 года в России открылся первый ЗАГС при храме. Им стал филиал отделения ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга.

Это своего рода эксперимент, который покажет, насколько такой опыт будет востребован. Как показывает практика, порядка 20 процентов пар в день заключения гражданского брака заключают также и церковный брак. Теперь молодожены Екатеринбурга могут расписаться и обвенчаться в один день.

Брак можно заключить в одном из трех залов музея святой Царской семьи при храме. Затем по желанию пара может исполнить первый танец. После этого молодые следуют в Верхний храм, где священник проводит венчание.

В какое время проводят торжественные церемонии: по расписанию, согласованному Управлением ЗАГС Свердловской области с администрацией центра «Царский» и Храма-Памятника на Крови.

Адрес: ул. Царская, 10, +7 (343) 371 19 78

ЗАГС в Верхней Пышме с большим количеством фотозон

Открытый в 2022 году Дворец бракосочетаний приковал к себе внимание уральских невест роскошными современными интерьерами. Дворец был построен только для свадебных церемоний и создавался при финансировании УГМК. Сейчас это одна из самых популярных локаций в Свердловской области. Невесты и женихи, у которых есть прописка в Верхней Пышме, выбирают именно эту локацию для торжественной церемонии.

На площади в 1100 метров разместили два зала для торжеств. Удачные снимки можно сделать на балконе дворца бракосочетаний. Часто для снимков выбирают лестницу в самом здании. Также снимки молодоженов делают у стены, где сотрудники ЗАГС размещают снимки пар, которые недавно отметили золотую и серебряную свадьбы.

Регистрация барка проходит на втором этаже. На первом этаже разместили комнаты для жениха и невесты, где можно подготовиться к важному мероприятию заранее. Для фотографов и видеографов могут предоставить нужное оборудование.

В какое время проводят торжественные церемонии: пятница 8:00-16:00, без перерыва

Адрес: Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 15а, +7 (34368) 5 37 13, +7 (34368) 5 35 42