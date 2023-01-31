В уральском поселке пожарный в нерабочее время вынес женщину из горящего дома

Все произошло в ночь на 17 января, тогда на улице Павших Борцов загорелся частный дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральском поселке Билимбай водитель пожарного автомобиля в нерабочее время спас женщину из пожара. Все произошло в ночь на 17 января, тогда на улице Павших Борцов загорелся частный дом. Огонь охватил территорию в 78 квадратных метров.

В этот момент Виталий Верзаков, водитель пожарного автомобиля 193 пожарно-спасательной части поселка Новоуткинска, вышел из дома и заметил возгорание.

- Виталий вызвал пожарных и без раздумий отправился на помощь. Подойдя к пожару, он увидел, что огнем охвачен жилой дом. Он знал, что там проживает пожилая женщина и она должна быть там, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Мужчина не смог проникнуть в помещение через входную дверь: путь был отрезан огнем. Тогда Виталий, закрыв нос и рот шапкой, залез в дом через окно.

- На кухне ему удалось обнаружить женщину, лежащую на полу, которая задыхалась и теряла сознание. Виталий Анатольевич взял ее на руки и через окно вытащил на улицу. По прибытии скорой помощи он передал пострадавшую медицинским работникам, - добавили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали пожар в течение пяти минут, всего же к тушению были привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

Теперь в Главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении спасителя к награде.

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