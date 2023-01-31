Синоптики спрогнозировали уральскую погоду на февраль 2023 года

Погода на Среднем Урале в феврале будет комфортной для длительных прогулок и занятий спортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские метеорологи дали предварительный прогноз погоды на февраль 2023 года. По их оценкам, февраль-2023 будет теплым и стабильным как минимум в первой половине месяца.

- Погода сюрпризов не обещает. Большая часть территории Среднего и Южного Урала по-прежнему будет находиться на периферии отрога Сибирского антициклона. Осадки маловероятны, лишь местами не исключается небольшой снег. В Свердловской области юго-западные ветры обеспечат теплую для этого времени погоду с преобладающей температурой ночью от -10 до -15 градусов, в низинах - до -19 градусов, днем - от -2 до -7 градусов. В среду, 1 февраля, ожидается слабая оттепель в +1 градус, - сообщает в отчете главный синоптик региона Галина Шепоренко.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области будет теплой в первую декаду. Только со второй декады февраля погода в Екатеринбурге и Свердловской области, возможно, начнет меняться. Не исключено, что с 14 по 22 февраля 2023 года в Екатеринбург и Свердловскую область вернутся зимние холода. Однако пока специалисты считают, что грядущий февраль будет теплым и спокойным в плане погоды.