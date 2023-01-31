Big Love Show 2023 в Екатеринбурге: программа и цены

Big Love Show 2023 пройдет в Екатеринбурге 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 февраля в Екатеринбурге пройдет один из главных праздников любви и музыки Big Love Show 2023. Это ежегодный проект Love Radio, который проходит с 2009 года на крупнейших концертных площадках страны и объединяет десятки тысяч зрителей в преддверии Дня всех влюбленных.

Сцена Екатеринбург-ЭКСПО соберет топовых артистов и авторов главных треков о любви: Клава Кока, Мари Краймбрери, Елка, Винтаж, Artic&Asti, Моя Мишель и Другие Звезды Love Radio.* Звезды выступят с самыми горячими хитами и яркими премьерами.

В родном Екатеринбурге выступит звезда Black Star Фото: Алексей БУЛАТОВ

Big Love Show 2023 в Екатеринбурге: артисты

КЛАВА КОКА

Певица родом из Екатеринбурга, за несколько лет стала одной из самых востребованных звезд российского шоу-бизнеса. Популярность звезде Black Star принесли хиты «Покинула чат», «Краш», «Пьяную домой», «Бабы», «Ла Ла Ла» и другие.

В послужном списке певицы дуэты с солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым, Niletto, Артуром Пирожковым, Мари Краймрери, Егором Кридом и другими звездами эстрады.

ARTIC&ASTI

Поп-группа, широко прославившаяся благодаря хиту «Грустный дэнс» была создана Артемом Умрихиным и Анной Асти (Дзюба) в 2010 году. За годы творчества исполнители создали более 20 лирических синглов, среди которых особенно популярными также стали хиты «Истеричка» и «Девочка танцуй».

В 2021 году Artik объявил об уходе певицы Asti из группы. 21 января 2022 года был представлен трек «Гармония» и новая солистка группы Севиль Велиевю.

Готовы «греть свое счастье» вместе с Елкой? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВИНТАЖ

Группа «Винтаж» обрела звездную популярность в 2008 году. Особую. С хитами «Ева», «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Роман», Анна Плетнева и Алексей Романоф годами били рекорды всех музыкальных чартов и собирали огромные залы. А в 2021 трек «Ева» неожиданно взлетел в TikTok, так что группа вновь обрела молодую аудиторию.

ЕЛКА

Восьмикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское радио». Елка стала популярна благодаря хитам «Прованс», «Мальчик-красавчик», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Грею счастье», «Мир открывается».

В 2020 году Елка получила звание «артист десятилетия», так как за последние 10 лет ее песни прозвучали в эфире различных радиостанций порядка 19 миллионов раз.

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

Первую известность приобрела в 2012 году после выхода сингла «Смогу ли я без тебя», который сразу же взлетел в социальных сетях. За всю музыкальную карьеру исполнительница выпустила четыре альбома «Мне так хорошо», «Океан», «Как дела, малыш?» и «Если устал», прозвучавших в радиоэфире более миллиона раз.

Большую известность певице принесли дуэт с Димой Биланом с треком «Ты не моя пара», а также композиции «Пряталась в ванной», «Медляк», «Океан» и «Отпусти меня».

*Организатор оставляет за собой право изменения состава участников

У песен Мари Краймбрери миллионы прослушиваний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на Big Love Show 2023 в Екатеринбурге:

На площадке Екатеринбург-ЭКСПО будет танцпол, а также две трибуны.

Билеты на танцпол стоят от 2500 рублей. Билеты на правую трибуну – от 2500 руб., на левую – от 3000 рублей.

Мероприятие начнется в 19:00. Порядок выступлений артистов и точное время будут известны позже. Актуальную информацию об артистах и цены на билеты вы сможете посмотреть на сайте Екатеринбург-ЭКСПО.