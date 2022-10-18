«Синара-Девелопмент» принимает участие в международном форуме 100+ TechnoBuild

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

18 октября 2022 года в Екатеринбурге начал работу международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, в котором активное участие принимает «Синара-Девелопмент». На стенде компании представлены объемные макеты современного жилого района уральской столицы Новокольцовского и предварительное планировочное решение будущего кампуса Уральского федерального университета.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Нужно планомерно двигаться к цели, чтобы выставка 100+ TechnoBuild стала главной строительной выставкой нашей страны. Здесь собираются яркие представители флагмана архитектуры, урбанистики, проектировщики, строительные эксперты, девелоперы. В этих коммуникациях, в деловом общении, рождаются новые идеи развития наших городов и повышения комфорта наших граждан», - приветствовал участников мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В первый день форума стенд «Синара-Девелопмент» посетили вице-президент «Национального объединения строителей», заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев рассказал гостям, что предварительное планировочное решение по созданию в Новокольцовском кампуса УрФУ предусматривает строительство 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. Это новые корпусы институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного центра. Согласно проектной документации, вузовский кампус должен быть возведен к 2026 году.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Новокольцовский неслучайно выбран местом для формирования университетского городка, уже сейчас на юго-востоке Екатеринбурга возводятся общежития на 8,5 тыс. мест, общественный и медицинский центры, спортивные комплексы. Летом 2023 года в Новокольцовском, на базе строящихся объектов, пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. После этого события объекты станут основой кампуса УрФУ.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Следует отметить, что на площади 620 га «Синара-Девелопмент» возводит не только современную спортивную, социальную, научно-образовательную инфраструктуру, но и жилые кварталы. Это позволит сделать район самодостаточным для комфортного проживания тысяч горожан.