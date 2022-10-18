В Екатеринбурге присяжные вынесли вердикт экс-депутату, которого обвинили в создании банды и убийствах

Судебное разбирательство в отношении родственников продолжится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении бывшего депутата «Единой России» Геннадия Виноградова, его вместе с сыном обвиняли в ряде тяжких преступлений.

Родственникам вменяют создание и участие в банде, убийство двух и более лиц, мошенничество, в том числе и в сфере страхования, незаконный оборот оружия, а также дача заведомо ложных показаний.

- Присяжные признали виновным Геннадия Виноградова в создании банды в 1992 году с целью нападения на граждан и получения выгоды. Также доказано его участие в вооруженном нападении на четырех мужчин в 1994 году, двое из которых погибли, - рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

Геннадий Виноградов находится на скамье подсудимых вместе со своим сыном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также экс-депутата признали виновным в незаконном обороте оружия, мошенничестве в сфере страхования и в склонении к даче заведомо ложных показаний. Присяжные посчитали, что он не заслуживает снисхождения. При этом его оправдали в поджоге машины в 2020 году.

- Участие в банде сына Геннадия – Романа - коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанным. Однако признала его виновным в убийстве бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году. За это преступление он, по мнению коллегии, заслуживает снисхождения, также как и за эпизод незаконного оборота оружия, - добавили в ведомстве.

Помимо этого коллегия посчитала недоказанным причастность родственников к нападению и покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева, которое произошло в 2017 году.

Судебное разбирательство в отношении родственников продолжится, в дальнейшем будут изучаться гражданские иски потерпевших. О дате оглашения приговора сообщат позднее.