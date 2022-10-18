Стало известно, что случилось с хозяевами квартиры в Березовском, в которой нашли восемнадцать голодных кошек

В квартире были запечатанные пакетики корма. Фото: предоставила Ольга Новоселова

На прошлой неделе волонтеры из Березовского наведались в дом на Театральной. Тревожный звонок поступил от соседей, которые рассказали, что в одной из квартир голодает больше десяти кошек. Как оказалось, хвостатых в «трешке» было восемнадцать. Тогда забрать животных никто не пытался, смогли помочь лишь тем, что накормили кошек через открытую входную дверь.

Они живут около 10 лет с хозяевами. Фото: предоставила Ольга Новоселова

На протяжении трех дней волонтеры пытались общаться с владельцами питомцев. Они были сильно пьяны.

- Весь корм, который был в наличии, мы отдали этим беднягам. Они очень хотели пить, были обезвожены. Заказали еще десять килограммов корма, чтоб они хоть как-то смогли продержаться, - рассказывает «КП-Екатеринбург» волонтер Ольга Новоселова. – Кстати, в квартире были запечатанные пакеты с кормом для кошек. Причем он был не самый дешевый. То есть на уровне инстинкта женщина покупала им еду, но забывала, что надо открыть упаковку из-за опьянения. Мы с ней пытались разговаривать, она сказала, что своих кошек любит и не отдаст никому

Питомцев отдавать в добрые руки не будут. Фото: предоставила Ольга Новоселова

В выходные добровольцы снова приезжали кормить кошечек и даже помогли вымыть трехкомнатную квартиру от фекалий. Оказалось, так владельцы питомцев жили не всегда.

- Это была очень хорошая и положительная семья. В Березовском о них все соседи отзываются хорошо. Муж – в прошлом военный, а в молодости служил во флоте. Ему около 70 лет, у него проблемы с ногами. Его жене – 55 лет, она на пенсии. Два месяца назад в семье случилось горе – умерла мама женщины. После этого дела стали идти плохо, они начали пить. В запое они находятся уже два месяца. Это огромный срок, они уже не отражают реальность, у них нет сил, даже за собой ухаживать, - рассказала волонтер.

У питомцев не было доступа к воде. Фото: предоставила Ольга Новоселова

Добровольцы ищут специалистов, которые помогут семье вернуться к привычному образу жизни. Семье требуется срочная помощь наркологов, а также психологов.

- Мы пошли искать новый матрас для этой семьи. В местном мебельном магазине нам рассказали, что эти супруги несколько месяцев не забирают мебель, которую им изготовили под заказ. Она оплачена, а владельцы салона потеряли этих хозяев, - продолжает Ольга.

Кошки были испуганы, когда волонтеры пробрались в квартиру. Фото: предоставила Ольга Новоселова

Волонтер Ольга Новоселова желает откликнуться специалистов, которые помогут семье выйти из кризисного состояния. Если вы желаете оказать помощь, то вы можете обратиться в сообщество приюта «Подари свою доброту».

Кошечки неагрессивные. Фото: предоставила Ольга Новоселова

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