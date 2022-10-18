В Екатеринбурге в ДТП с Mitsubishi и Audi пострадали молодая мать и трехлетняя дочь

Авария произошла на Эльмаше. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером 17 октября на улице Шефской произошло ДТП с Mitsubishi Lancer и Audi Q5. В аварии пострадали 23-летняя водитель Mitsubishi и ее трехлетняя дочь. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Шефской со стороны улицы Совхозной в сторону проспекта Космонавтов, при повороте налево не уступила дорогу и допустила столкновение со встречной автомашиной Audi Q5, - говорится в сообщении.

Молодую мать и девочку доставили с различными травмами в больницы. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Авария произошла напротив дома №105 по улице Шефская. Молодую мать и девочку доставили с различными травмами в больницы. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сиденье в бустере, который не соответствует весу и росту трехлетней девочки.

Мать объяснила инспекторам, что детское кресло недавно сломалось, и она временно перевозила дочь в бустере. Также она рассказала, что при повороте налево не заметила Audi и допустила столкновение. Стаж вождения водителя Mitsubishi составляет пять лет.

Водитель Mitsubishi объяснила, что не заметила встречную машину. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

За рулем Audi был 22-летний молодой человек со стажем вождения в четыре года. Он объяснил, что встречный Mitsubishi стал неожиданно поворачивать налево перед ним.

Ранее, 16 октября, под Первоуральском после ДТП пропал 47-летний Вячеслав Семенов. Он был за рулем Infiniti. Водитель не вписался в поворот, машина улетела в кювет и перевернулась. Полицейские, прибывшие на место, ни в машине, ни рядом с ней Семенова не обнаружили.