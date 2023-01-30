Пей кофе, как Уэнсдей

Фото предоставлено пресс-службой Polaris

Взрывной сезон Уэнсдей задал тон для целой аудитории. Героиня знает чего хочет, а свои неординарные предпочтения считает превосходными. И она определенно кофеман. Уже в первой серии мисс Адамс заказывает квад со льдом из четырех порций эспрессо. Кроме Уэнсдей, кофе обожает Человек Паук и даже герои Звездных войн пьют каф — напиток, который заваривается из кофейных бобов с далеких планет.

Чтобы сделать по настоящему вкусный и ароматный напиток нужна мощная кофемашина. Например, Polaris PACM 2060AC. Она варит кофе на уровне speciality, но в то же время легка в управлении. Даже Вещь смог бы приготовить любимый напиток для своей хозяйки. Цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом позволит запустить процесс всего одним касанием.

Фото предоставлено пресс-службой Polaris

В модели предустановлено 6 автоматических программ: эспрессо, американо, капучино, латте, горячее молоко и горячая вода. Каждую из них пользователь может настроить индивидуально, исходя из своих вкусовых предпочтений.

Например, Уэнсдей, благодаря помпе итальянского производства с давлением 20 бар, получит насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. А ее

Фото предоставлено пресс-службой Polaris

соседка-оборотень Энид будет в восторге от густой молочной пенки из молока или сливок в капучино или латте. Нежную пенку обеспечит специальная система вспенивания Profi-Cream.

Мы все очень разные, но любовь к хорошему кофе причисляет людей к особой касте. Какой-бы кофе не был в предпочтениях — главное его правильно приготовить. Используйте фильтрованную чистую воду, зерна свежей обжарки и хорошую кофемашину. И, если верить героине сериала, нужно быть осторожными с выбором кофе.

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