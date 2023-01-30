Мужчина с ружьем держит в страхе уральскую глубинку: подробности

Неизвестный расстреливает собак вблизи жилых домов. Местные жители боятся, что он начнет убивать и людей. Фото: Татьяна Владимирова

Жители уральского города Дегтярска забили тревогу. По их словам, неизвестный мужчина ходит по улицам с ружьем и расстреливает собак. За несколько дней стало известно о шести убитых животных. Среди них домашние и уличные, но стерилизованные и привитые от бешенства собаки. Теперь жители Дегтярска боятся, что догхантер может добраться и до людей.

ДЕРЖИТ В СТРАХЕ ВЕСЬ ГОРОД

О первом случае жестокого убийства животных стало известно 25 января.

- Хозяин первой собаки просто засунул тело в черный мешок и выбросил на помойку. Тревогу забили его соседи, - рассказывает «КП-Екатеринбург» зоозащитница Татьяна Владимирова. - Вечером в этот же день были найдены еще два трупа. О них мне сообщила пенсионерка Ольга Геннадьевна, которая одна оставалась жить в расселенном бараке, чтобы заботиться о двух дворовых собаках.

За пять дней было убито шесть собак. Фото: Татьяна Владимирова

Вечером 25 января Ольга Геннадьевна увидела, как кто-то посветил ей в окно.

- То ли это были фары от машины, то ли свет от фонарика, - неуверенно говорит местная жительница.

После этого женщина услышала два выстрела. Испугавшись выйти на улицу или выглянуть в окно, пенсионерка позвонила Татьяне Владимировой, так как зоозащитница часто помогала ей подкармливать собак.

- Когда я приехала, никого вокруг дома не было. Животные были убиты. Тело одной собаки лежало в нескольких метрах от дома. Страшно, что пуля могла попасть в тонкую деревянную стенку барака или окно и ранить Ольгу Геннадьевну, ее кровать стоит близко к тому месту, где снаружи дома лежал труп собаки. Чуть дальше от дома лежало второе тело, - рассказывает Татьяна Владимирова.

Местные жители переживают за своих питомцев и за свою жизнь. Фото: Татьяна Владимирова

Зоозащитница отвезла тела на вскрытие в местную ветеринарную клинику. Но после этого жестокое убийство собак не прекратилось.

- Еще два тела 28 января обнаружила знакомая в районе Известкового карьера. Собаки жили на заброшенной лесопилке. За пару дней в чатах местные жители уже забили тревогу. Все очень напуганы, - рассказывает Татьяна.

Вечером 29 января в этом чате появилось еще одно сообщение о смерти хаски. Местная жительница сообщила, что ее собака с тяжелым ранением в бок смогла добраться до дома, но хозяйка не успела ее спасти, и она умерла.

Одна собака с ранением смогла дойти до дома, но все равно умерла. Фото: Татьяна Владимирова

НАЕМКИК ИЛИ ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ?

Местные жители встревожены происходящим и в общих чатах активно обсуждают самые разные предположения о виновнике массового расстрела.

- Никто из местных жителей не видел, мужчина это или женщина, один человек или несколько. Мы просто стреляющего человека сразу воспринимаем мужчиной, поэтому большинство решили, что это именно мужчина, - говорит Татьяна Владимирова. - У нас в чатах, на самом деле, уже много слухов рождается. Кто-то уверен, что догхантер – это городской сумасшедший, кто-то предполагает, что его могли специально нанять, чтобы истреблять собак. Мне кажется, что стрелял или охотник, или человек, умеющий владеть оружием, потому что одной из собак пуля попала прямо в глаз.

Собак расстреливают неподалеку от жилых домов. Фото: Татьяна Владимирова

То, что он делает с животными, – уже преступление. Но страшнее всего, что он может начать убивать людей.

Татьяна Владимирова отвозила тела собак, убитых рядом с бараком, в местную ветеринарную клинику на вскрытие.

- Мы не нашли пули, поэтому не можем утверждать, что это было ружье, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в ветклинике. - Характер пулевых ранений будет оценивать полиция. Мы лишь даем заключение о повреждениях. Судя по ним, это не пневматика, а убойной силы оружие. Хотя дробины от картечи мы тоже не нашли. У первой собаки есть входное и выходное отверстие от пули. У второй собаки выходное отверстие не найдено, у нее был поврежден глаз.

Собак отвезли на вскрытие в местную ветеринарную клинику. Фото: Татьяна Владимирова

Татьяна и другие местные жители обратились в полицию Дегтярска. На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

- Сообщения зарегистрированы. В настоящее время тела переданы в местный центр реабилитации домашних животных для установления точной причины их смерти. Будет проведена проверка, по итогам которой в ОВД примут обоснованное решение, - сообщили в ведомстве.

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