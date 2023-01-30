В Североуральске загорелась главная елка города

Иллюминацию на елке уже починили. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Североуральска

В Североуральске, 28 января, на площади Мира в ледовом городке загорелась елка. Момент происшествия попал на видео, снятое очевидцами. На нем видно, как языки пламени охватывают низ металлической конструкции елки. Главное украшение буквально утопало в облаке едкого дыма.

- Она сейчас взорвется! - слышен крик на видео.

-Вот и накрылась трехмиллионная или миллионная гирлянда. Сейчас она сгорит вся и что потом? – задается вопросом очевидица.

Внешне повреждений от пожара на елке не видно. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Североуральска

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел в 19:51. Никто из посетителей ледового городка не пострадал.

- По прибытию спасателей обнаружено, что горел распределительный щиток, который находился под новогодней городской ёлкой. Пожар потушен до прибытия спасателей. К месту вызова были направлены 11 человек личного состава и две единицы техники, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В администрации Североуральска «КП-Екатеринбург» уточнили, что последствия пожара уже устранены и визуально следов пожара на елке не прослеживается. Вечером, 29 января, инженеры починили ее и восстановили иллюминацию. Как объяснили в администрации, случилось короткое замыкание трансформатора, от которого была запитана звезда елки.

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