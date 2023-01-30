Щенка передали мужчине из гаражного кооператива. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге 29 января спасатели вытащили маленького щенка из полыхающего гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар случился вечером в гаражном кооперативе на улице Первомайской. Вызволением малыша из охваченного огнем помещения занимался помощник начальника караула 1-й пожарно-спасательной части Павел Яманов. Сам трогательный момент, как щенка удалось вытащить на воздух, попал на видео.

- Когда мы приехали к месту вызова, то очевидцы сообщили, что в гараже собака. Внутри него уже было сильное задымление и открытый огонь. Мы услышали, как малыш жалобно пищал. Шли на звук. А потом вытащили четырехлапого, - рассказал «КП-Екатеринбург» спасатель Павел Яманов.

Щеночка спасатели растирали снегом, чтобы охладить его опаленную шерстку. Экстренная помощь ветеринаров, как уверяют сотрудники МЧС, спасенному питомцу не понадобилась.

- Кислородную маску щенку не надевали. Спустя пару минут щенок уже самостоятельно бегал и прыгал. С ним все хорошо. Малыша мы передали мужчине из гаражного кооператива, - рассказал Павел Яманов.

Накануне, кошку, потерявшую хозяев в жутком ДТП под Нижним Тагилом, забрал сын погибшей пары Федор. Мужчина рассказал, что его родители ехали в Екатеринбург. Они планировали навестить его с сестрой.

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