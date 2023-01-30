Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 января по 3 февраля 2023 года

В конце недели в Екатеринбурге медленно вернется морозная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области в конце января - начале февраля 2023 года будет нестабильной. Первые дни в регионе будет становиться все теплее, но со второй половины рабочей недели на Средний Урал придет похолодание.

По сообщению пресс-службы мэрии Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 30 января в Екатеринбурге будет -5... -7 градусов, 31 января потеплеет до -3... -5, 1 февраля воздух прогреется до -1... -3 градусов по Цельсию. 30 января и 1 февраля существенные осадки маловероятны, во вторник синоптики ожидают слабый снег. К выходным дневные температуры опустятся до -10... -13, ночные - до -13... -16 градусов.

По сообщению синоптика Алексея Пулина, с четверга, 1 февраля, облачности станет меньше, ветер практически стихнет.

30 января в Свердловской области будет от -5 до -10 градусов по Цельсию местами. В Екатеринбурге погода 30 января будет чуть холоднее: от -7 до -9. 31 января в Екатеринбурге ночью -9, днем -3 градуса. 1 февраля в Екатеринбурге погода будет еще теплее: ночью -4, днем -2 градуса. 2 февраля в Екатеринбурге ночью -14, днем -6, 3 февраля в Екатеринбурге ночью -15, днем -7.

Существенных осадков на неделе не будет.