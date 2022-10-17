«Вы защитники нашей Родины»: участники спецоперации получили письма школьников из уральского поселка

Письма дошли на фронт за неделю. Фото: волонтерское движение «Урал фронту»

Девятиклассники из поселка Пышма Свердловской области написали письма на фронт участникам специальной военной операции на Украине. Таким образом, школьники стараются поддерживать военных. А те в свою очередь поблагодарили подростков за теплые слова.

- Дорогой солдат. По сей день, я осознаю, что происходит в мире. Хочу тебе сказать, что каждый из нашего поселка и вообще со всего нашего Урала ждет вас домой целыми и невредимыми. Ведь вы защитники нашей Родины. Вы наши герои, готовы одержать победу, рискуя своей жизнью. Нам искренне жаль, что так получилось, но мы верим в вас. Что вы вернетесь домой с победой, - написала юная свердловчанка Алиса.

- От всего сердца желаю, чтобы все вернулись домой живыми и не вередимыми. Вас ждут дома. Россия – вперед, - пишет девятиклассник Стас.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер движения «Урал фронту» Татьяна Абатурова, письма были отправлены 8 октября. А уже через неделю их прочитали военнослужащие.

- Мы отправляли большую партию гуманитарной помощи от Пышминского городского округа. Очень радостно, что дети с большим удовольствием принимают участие, стараются, особенно, после того как пришло ответное видео от солдат. Кто-то передает через точки сбора, их у нас несколько, а кто-то связывается на прямую со мной. И я уже передаю в город Екатеринбург. Учителя, педагоги дополнительного образования, работники культуры - все проводят работу по патриотике, - пояснила Татьяна Абатурова.

Ранее в военном комиссариате Свердловской области рассказали о ходе частичной мобилизации в регионе.

17 октября о завершении частичной мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин.

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