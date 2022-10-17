В конце сентября крупные турецкие банки прекратили принимать карты "Мир" Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в конце сентября крупные турецкие банки прекратили принимать карты российской платежной системы «Мир», чтобы не попасть под санкции США. Жительница Екатеринбурга решила переехать в Турцию еще весной. С тех пор Яна Краева хорошо освоилась в турецкой столице. Она объяснила «КП-Екатеринбург», как расплачиваться в Турции, если карты «Мир» нигде не принимают, а также рассказала о ценах на продукты и жилье.

КАРТОЙ «МИР» НЕ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ НИКОГДА

В Стамбуле Яна вместе со своим молодым человеком быстро разобрались, как снять наличные, и какие местные карты можно завести. В разговоре с «КП Екатеринбург» она рассказала, что картой «Мир» она тут никогда не пользовалась.

- Использую различные сервисы для снятия наличных. Например, работает платежная система «Золотая корона». Схема съема денег не изменилась: скачиваете приложение, скидывайте себе деньги с российской карты, забираете в офисе или на почте — деньги есть не всегда, обычно просят приходить по утрам, - рассказывает Яна в своем Telegram-канале «Жизнь с видом на Босфор».

Помимо банковских карт, туристам могут понадобиться скидочные карты в супермаркетах Фото: Иван МАКЕЕВ

Для оплаты различных мелких услуг и стримингов можно заказать виртуальную и физическую карту Papara, но это не банковская карта. Купить ее можно в супермаркете или заказать онлайн, скачав приложение. Papara Lite можно сделать без вида на жительство, но из-за маленького лимита она подойдет только для мелких трат. Из приложения «Золотая корона» можно перевести деньги на Papara Black, а снять наличные с нее можно в банкоматах AK Bank, так как у Papara своих банкоматов нет, уточняет Яна.

Помимо банковских карт, есть и другие, не менее важные. Так, например, значительно сэкономить деньги в местных сетях супермаркетов поможет Moneykart, которую можно купить на кассе.

Яна рассказывает, что и для общественного транспорта тоже есть своя карточка. stanbulkart действует на всех видах транспорта, начиная от электричек, заканчивая паромом. А еще есть Müzekart – карта, экономящая деньги любителей ходить по местным музеям. Приобрести можно на кассах музеев.

«20 ТЫСЯЧ ЛИР ЗА АРЕНДУ СТАЛИ НОРМОЙ»

По словам Яны, сейчас с жильем в Стамбуле возникают трудности. Это происходит из-за ажиотажа и высокого спроса среди вновь прибывших туристов, которые планируют остаться на долгий срок.

- В конце сентября знакомые сняли квартиру за 20 тысяч лир в месяц (67 800 тысяч рублей) — тогда я сказала: «Ой, ребята, как-то это много». Еще в начале месяца цифра была 12-15 тысяч лир (40 680-50 800 тысяч рублей). И буквально спустя две недели 20 тысяч лир стали нормой. Но и за эту сумму так просто не снимешь. Друг сидит на сайтах аренды круглосуточно, и каждый второй арендодатель просит залог за 12 или 6 месяцев, - отмечает Яна в Telegram-канале.

Сейчас с жильем в Стамбуле возникают трудности Фото: Дарья АСЛАМОВА

По сравнению с мартом спрос утих, вариантов аренды жилья стало больше. Но вот будет ли недорого — большой вопрос, учитывая инфляцию, считает Яна.

- Речь идет о центральных районах, хоть тут нет как такового центра, но есть понимание, что близко, а что нет. В дальних районах может и есть варианты, но думаю тоже туго, даже без мебели цены высокие, - уточняет Яна Краева.

Жилье тут ищут в приложении sahibinden — это местный Авито. Свою квартиру пара нашла именно там. Сейчас они платят 10 тысяч лир, через два месяца будет 13,5.

В Турции с арендой на самом деле все очень строго, а закон будет на стороне арендатора. По словам Яны, собственник может запросто выгнать жильцов раньше срока, если, к примеру, захочет в квартире поселить своих детей. Поэтому с договором на аренду нужно быть острожным.

ЦЕНЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ НА ПРОДУКТЫ

Туристы, прибывшие в Стамбул, могут собрать среднюю продуктовую корзину как в России. Это обойдется в среднем в 1 700 рублей.

- Конечно, что-то можно дешевле найти или дороже, тут уж кто какое качество берет. Например, огурцы - 19, 85 лир за килограмм, помидоры - 34, 90 лир, а картошка - 8, 90 лир за килограмм, - рассказывает «КП Екатеринбург» Яна.

В эту сумму войдут яблоки и бананы, куриное филе и куриные бедра, зубная паста и стиральный порошок, а также шампунь, молоко, яйца и хлеб.

НЕМНОГО О БЕЗОПАСНОСТИ

К сожалению, криминальные истории происходят и в излюбленной россиянами Турции. Как рассказывает Яна, периодически в Стамбуле воруют телефоны. А в некоторых районах происходят перестрелки.

- В последнее время слышим о кражах телефонов, в частности, у наших знакомых. Несколько случаев в излюбленном русскими баре Noh в Бейоглу, мы тоже туда ходим. Полицейские пожимают плечами, - уточняет Яна.

Периодически в Стамбуле воруют телефоны Фото: Иван МАКЕЕВ

Она советует избегать неблагополучных районах, о которых можно узнать в чатах для переехавших в Стамбул россиян.

- Например, есть такое место Куштепе в Шишли, а это между прочим один из приличных районов. Там живет наша подруга. И периодически рассказывает нам о перестрелках. Его патрулируют полицейские, но криминал это не останавливает, - рассказывает Яна Краева.

Кроме того, девушка советует быть аккуратными на дорогах: «турки гоняют как сумасшедшие и могут не пропускать пешеходов на зебре». А сами пешеходы привыкли переходить дороги на красный свет.