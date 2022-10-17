Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября

Гороскоп для всех знаков зодиака от «КП-Екатеринбург» для всех знаков зодиака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подробный гороскоп для всех знаков зодиака от «КП-Екатеринбург» на неделю с 17 по 23 октября 2022 года.

ОВЕН

На этой неделе вам предстоит решить несколько важных вопросов. Для этого придется проявить инициативу, заинтересовать своими идеями окружающих. Приложите максимум усилий, чтобы завершить все важные рабочие процессы в срок.

ТЕЛЕЦ

Переходите от планирования к конкретным действиям. Не сомневайтесь при принятии решений – выбор зависит только от вас. Даже если не все сложится так, как вы задумали, результат будет, и вы не испытаете разочарования.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас возникнет потребность в отдыхе. Избегайте по возможности стрессовых ситуаций, не требуйте от себя и от других слишком многого. Сложные и ответственные дела лучше отложить на потом.

РАК

Самое время нарушить привычный ход событий и внести в свою жизнь что-то новое. В этом полагайтесь на собственную интуицию, поставьте цели и смело идите к ним, не принимая в расчет сомнения окружающих.

ДЕВА

Начало недели будет плодотворным и прекрасно подойдет для нового занятия. Вы найдете единомышленником и сделаете первые шаги к успеху. Также высока вероятность полезных знакомств, которые пригодятся в ближайшее время. Не смешивайте личные дела и работу.

ВЕСЫ

На этой неделе вам предстоит посетить несколько важных общественных мероприятий, которые связаны с вашей работой. Заявите о себе, не отмалчивайтесь, и тогда вам поступят перспективные предложения о сотрудничестве.

СКОРПИОН

Обратите внимание на финансовые вопросы, в которых вам будет сопутствовать удача. Например, можно сделать инвестиции или приобрести что-нибудь, о чем вы давно думали. Также вам можно избавиться от лишних вещей. Например, продать их.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя у вас будет насыщенной. Определитесь с задачами, которые вам нужно решить прежде других. Главное – правильно расставить приоритеты. Вы многое сможете успеть за эти семь дней, и даже найдете время для полноценного отдыха в выходные.

КОЗЕРОГ

Вам потребуется время, чтобы разобраться во всем, что происходит вокруг вас. Не торопитесь с выводами. Тем более, с принятием конкретных решений. Для начала все взвесьте. Не будьте излишне доверчивы – всю поступающую информацию нужно проверять.

ВОДОЛЕЙ

Неделя будет насыщенной. Вы успеете разобраться со старыми делами, а также приступите к решению новых задач. Это потребует от вас концентрации усилий. На выходные возьмите паузу, смените обстановку и отдохните.

РЫБЫ

Интуиция подскажет вам, как вести себя на работе, и с кругу новых знакомых. В деловом общении у вас не возникнет проблем. Никто не сможет ввести вас в заблуждение.

Избегайте переутомления. В выходные вместе с семьей займитесь интересными делами, которые помогут отвлечься от работы.