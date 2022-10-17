В Екатеринбурге «день жестянщика» в октябре выпадет на выходной

На дорогах Екатеринбурга в выходные будет снежная каша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю с 17 по 23 октября 2022 года – в публикации «КП-Екатеринбург». На этой неделе жителей уральской столицы ожидает снег с дождем, ветер и каша на дорогах.

17 октября, понедельник: в Екатеринбурге днем до +8 градусов, пасмурно. К ночи станет прохладнее: всего +5 градусов. Ветер западный, 3-4 метра в секунду.

18 октября, вторник: в уральской столице утром до +6 градусов, днем станет на один градус теплее, к ночи всего +4. Днем и вечером возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

Сейчас в городе постепенно завершается "золотая осень" Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 октября, среда: в Екатеринбурге обещают дождь на протяжении всего дня. Утром всего +4, днем до +6, к ночи столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса. Ветер западный, 2,6 метра в секунду.

20 октября, четверг: на протяжении суток ожидается небольшой дождь. Утром будет всего +1 градус, днем воздух немного прогреется, до +6, к ночи станет прохладнее, +2 градусов. Ветер западный 2-3 метра в секунду.

21 октября, пятница: в городе утром будет 0 градусов, днем до +4 пасмурно. Вечером +2, а ночью -2. К ночи пойдет снег с дождем. Утром будет гололед. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Снег выпадет в Екатеринбурге в субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 октября, суббота: на протяжении суток в Екатеринбурге будет идти снег с дождем, столбики термометров будут держаться на отметке около 0 градусов. Именно на субботу в городе может выпасть традиционный октябрьский «день жестянщика». Ночью станет прохладнее, до – 2 градусов. Ветер западный 4-5 метров в секунду.

23 октября, воскресенье: утром в Екатеринбурге будет -1 градус, днем потеплеет до +2. В первой половине дня синоптики обещают дождь со снегом, позже установится пасмурная погода. Ветер западный 2-4 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на осень 2022 в Екатеринбурге: снег ожидается 23 октября. Погода осенью 2022 в Екатеринбурге нас порадует теплыми днями (подробнее)